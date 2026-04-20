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4月20日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」のスペシャルゲストに、岡村隆史とご飯に行くこともあるという声優で俳優の宮野真守と、WEST.の神山智洋が登場！

ふたりをスタジオに迎えておくる最初の企画は「ミステリー過ぎる大阪神コスパグルメ大調査」。物価高のご時世なのに、なぜこんなに安いのか？コストパフォーマンスが神過ぎるグルメを紹介し、激安の謎に迫る。

１軒目は、大阪・守口にある駄菓子屋も併設された定食屋さん。このお店の「日替わり定食チャーシュー」は、甘辛い自家製ダレをかけたボリューム満点の特製チャーシューがメインで、ごはんと味噌汁はおかわり自由。だが、それだけでなく、おでんや手作りカレー、20種類以上の小鉢まで食べ放題！ しかも値段は超格安！ 一体なぜこの安さを実現できるのか、働き過ぎる女性店主の１日を追う。物価高にもかかわらず、店主が食べ放題サービスを続ける理由とは？ このクイズに、宮野が店主になり切って答える！

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２軒目は、京橋のお弁当屋さん。料理人歴14年の店主が作る「麻婆豆腐弁当」は、お肉にもお米にもこだわりながら驚愕の神コスパを実現している。現状、値上げは検討していないといい、「アホだと思います」と笑う店主だが、実は店主の今があるのは、岡村のおかげだそうで…？

３軒目は、安売り競争が激しい“神コスパグルメの聖地”西成。元寿司職人の店主が営む居酒屋は、どの料理も絶品で高級食材を使っているにも関わらず、アワビの刺身は500円、ズワイガニも５００円と、すべてが“西成価格”。そんなお店で一番高い料理が鍋らしく、鯛やカキなどの具材がてんこもりの豪華海鮮鍋やキムチ鍋などがあるそう。

そこで、スタジオで一同に試食してもらい、同じ値段で提供している２種類の鍋の金額を当ててもらう。そして負けた方が全額を支払う“ゴチバトル”が勃発！？ 宮野・神山チームがキムチ鍋を、なるみ・岡村チームが海鮮鍋を食べて値段を予想するのだが、宮野は「東京だったら8000円しますよ」と見当がつかない様子。そして、真っ二つに分かれた両チームの回答。明らかになった驚愕の西成価格に衝撃が走る！

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。20日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。