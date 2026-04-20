ブンデスリーガ 25/26の第30節 ボルシアＭＧとマインツの試合が、4月20日02:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ケビン・シュテーガー（MF）、ウーゴ・ボーリン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の7分に試合が動く。ボルシアＭＧのウーゴ・ボーリン（MF）のアシストからジョセフ・スカリー（DF）がゴールを決めてボルシアＭＧが先制。

ここで前半が終了。1-0とボルシアＭＧがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ウーゴ・ボーリン（MF）からフランク・オノラ（MF）に交代した。

66分、マインツは同時に2人を交代。ニコラス・ベラツシュニッヒ（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）に代わりフィリップ・ムウェネ（DF）、アルミンド・ジープ（FW）がピッチに入る。

71分、ボルシアＭＧは同時に3人を交代。ケビン・ディクス（DF）、イェンス・カストロップ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）に代わりファビオ・キアロディア（DF）、ルーカス・ウルリッヒ（DF）、ジョバンニ・レイナ（MF）がピッチに入る。

76分、マインツは同時に2人を交代。パウル・ネベル（MF）、アントニー・カシ（DF）に代わりウィリアム・ボービング（MF）、シルバン・ビドマー（DF）がピッチに入る。

83分、マインツが選手交代を行う。ダニー・ダコスタ（DF）からネルソン・バイパー（FW）に交代した。

87分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ハリス・タバコビッチ（FW）から高井 幸大（DF）に交代した。

後半終了間際の90+8分マインツが同点に追いつく。ナディエム・アミリ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は出場しなかった。高井 幸大（DF）は87分から交代で出場した。

また、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-04-20 04:40:26 更新