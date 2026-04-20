現預金をため込む守りの経営が日本経済の課題と指摘されながら、一向に改まらない。

新たに策定される企業統治指針を踏まえ、資金を成長への投資に振り向けていくべきだ。

金融庁と東京証券取引所が定める企業統治指針は、上場企業に対し、企業価値の向上を求める行動原則と言える。守らない場合は投資家に説明する必要があるため、実質的な拘束力を持っている。

安倍政権の下で、成長戦略の柱として２０１５年に初めて策定された。株主との対話の充実や社外取締役を増やして取締役会の機能を強化することなどを定めた。

１８年と２１年に改訂された指針がこれまで一定の効果を発揮したことは間違いない。企業の収益力が向上し、外国からの投資も増えた。日経平均株価は過去最高値を更新し、６万円に迫っている。

金融庁などは現在、今夏をめどに５年ぶりに指針を改訂する検討を進めている。改革の行き詰まりが鮮明になってきたからだ。

東証は２３年、改革を加速するため、投資家資金の活用割合を示す「資本効率」や、株価を意識した経営を上場企業に要請した。

その結果、増えたのは株価上昇を狙った安易な自社株買いだ。

２４年度の配当総額も２３兆円と過去最高を記録した。株主還元策にばかり追われて商品やサービスの魅力を高める戦略を強化しなければ、国民が恩恵を感じられるはずはなく経済の成長も限られる。

こうした問題点は、繰り返し指摘されながら、現実には企業の内部留保が増え続けている。２４年度は約６４０兆円と１０年で２倍近くに膨らんだ。大企業の現預金も約８０兆円に上るという。設備投資や賃上げへ十分に回っていない。

改訂案には、取締役会が現預金などの資産や不動産などの経営資源を有効に活用できているか、不断に検証すべきだと明記した。

企業が漫然と現預金を眠らせたままにすることは難しくなる。リスクをとって成長分野への投資を進めねばならない。

持続的な成長に向けては、企業統治の強化も課題だ。

形式的に社外取締役の体制を整えたものの、内実を伴わない事例が枚挙にいとまがないからだ。最近もモーター大手ニデックで巨額の不正会計が発覚し、取締役会の機能不全があらわになった。

改訂案で、独立社外取締役が、経営陣の選任や解任に主体的に関わるよう求めることにしたのは妥当だ。企業は指針を踏まえた具体策を練る必要がある。