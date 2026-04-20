共産党の一党支配下にあるベトナムで、新体制が発足した。

最高指導者に権力を集中させる異例の人事で、社会の抑圧や対中傾斜が強まらないか注視する必要がある。

ベトナム国会は、最高指導者のトー・ラム共産党書記長が国家主席を兼務する人事を承認した。ベトナムではこれまで党序列２位の指導者が国家主席を務め、外交も行ってきた。

過去には前任者の死去に伴って両ポストを一時的に兼務する例はあったが、今回はそうしたケースには当たらない。兼務を常態化させる動きと見るべきだ。

ベトナムは１９７６年の南北統一以降、書記長、国家主席、首相らに権力を分散する集団指導体制を取ってきた。

ただ、書記長に権力を集中させる動きは前書記長時代から始まっていた。前書記長は、党規約で規定された連続２期の任期を超え、３期目の途中で死去した。

後を継いだラム氏は長年公安畑を歩み、前書記長の下で公安相として汚職摘発に辣腕（らつわん）を振るった。多数の党幹部を失脚させ、自身の権力基盤を固めたとされる。

ラム氏は１月の党大会で、２０２６〜３０年の経済成長率を年平均１０％以上とし、４５年には先進国入りするとの国家目標を掲げた。経済成長を実現するため、自身に権力を集中させ、意思決定の迅速化を図る考えなのだろう。

だが、中国で過去にもあったように、一党支配で集団指導体制が後退すれば、トップの判断の誤りが修正されにくくなりがちだ。

ベトナムはこれまで、中国やロシアと友好関係を維持する一方で、米国とも関係を強化する「全方位外交」を基本としてきた。

一方、ラム氏は、国家主席兼務後初の外遊先に中国を選んだ。習近平国家主席との会談で、対中関係の発展が「最優先事項」だと語り、経済協力に期待を示した。

ベトナムは、南シナ海の領有権を巡って中国と対立している。だが、米国から高関税を課され、米国のイラン攻撃の余波でガソリン価格の上昇などに見舞われる中、新体制は中国との関係強化により一層力を入れるとみられる。

日本は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の主要国であるベトナムを重視してきた。ベトナムは世界有数のレアアース（希土類）埋蔵国でもある。近年は防衛協力も拡大している。

高市首相は近く、ベトナムなどを訪問する予定だ。日越が連携を深める契機としてもらいたい。