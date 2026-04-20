日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は１９日、大阪市内で読売新聞のインタビューに応じ、３度目の「大阪都構想」の住民投票について、来年春の統一地方選との同日実施も含めて検討する考えを示した。

同日実施のメリットについては、選挙費用の抑制や投票率アップを挙げた。自身の進退については、「決まっていない」と述べた。

吉村氏は２月に投開票された大阪府知事・大阪市長のダブル選で勝利したことを受け、知事の任期中（来年４月まで）の住民投票実施を目指す考えを表明した。

インタビューでは、「住民の皆さんに自信を持って提案できる（都構想の）案を作ることが大事だ。任期中にそれをしっかりやり、住民投票を目指したい」と語った。住民投票の実施時期は、知事・市長のダブル選や府議選・市議選が行われる見通しの、来年春の統一地方選との同日実施も選択肢に含まれるとの考えを示し、「選挙費用を抑えられ、投票率も上がる。有権者にとっても一度の投票で済む方がいいのではないか」と話した。

次期知事選に立候補するかどうかについては、「今の段階では決まっていない。責任を持って有権者に提案できる（都構想の）案を作った時に判断することではないか」とした。

住民投票の実施には、府・市両議会で法定協議会の設置議案を可決し、法定協で都構想の制度案をつくる必要がある。吉村氏は５〜６月の設置議案可決が来年春までの住民投票実施の「リミット」と位置づけている。ただ、維新の市議団は「２０２３年の前回市議選で都構想を公約に掲げなかった」として慎重な姿勢を示しており、５月７日までに市内全２４区で実施する市民との対話集会（タウンミーティング）の結果も踏まえて判断するとしている。

吉村氏は「可決できるようにあらゆる努力をする。今後も市議団と意見交換をしながら、理解を得られるようにする」と述べた。