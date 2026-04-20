川崎フロンターレが発表

サッカーJリーグ1部の川崎フロンターレは19日、DF山原怜音が入籍したことを発表した。山原も自身のインスタグラムで「昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」と公表。ファンからは祝福が殺到した。

山原は19日、自身のインスタグラムを更新。「リリースにもありましたが、昨年SBS静岡放送の杉本真子さんと入籍した事をご報告させていただきます」とつづれば、お相手の杉本アナウンサーも自身のインスタグラムで「私事ではございますが、昨年入籍をしました。お相手は川崎フロンターレの山原怜音さんです」と投稿した。

サッカー界に飛び込んだ幸せニュース。ファンから祝福が殺到した。

「末永くお幸せに！！」

「えー！焼津の子と結婚！ 嬉しい」

「お幸せに フロンターレでの益々のご活躍を期待して応援しています！！」

「おめでとうございます お幸せに！！！！！！」

杉本アナにも「お二人のこれからのご活躍、心からお祈りしています」「え？？？マジか！よかったよかった」「おめでとうございます」などのコメントが寄せられた。

26歳の山原は京都出身。筑波大から2021年に特別指定選手として清水エスパルス入りし、今季から川崎に移籍した。



（THE ANSWER編集部）