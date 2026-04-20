◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００ｍ−トル、良）

第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３が１９日、福島競馬場の芝１８００メートルで争われ、９番人気のコガネノソラが２４年クイーンＳ以来となる２度目の重賞制覇。管理する菊沢調教師と騎乗した菊沢一樹騎手は、１９年七夕賞以来となる２度目の父子重賞制覇を飾った。

コガネノソラは４角手前で満を持して大外へと持ち出される。芦毛の馬体を躍動させてパワフルに加速を開始すると、前を行くジョイフルニュースに猛然と馬体を並べる。そのライバルを残り１００メートルで競り落とすと最後は流す余裕を見せながら１馬身半差をつけゴールに飛び込んだ。実戦初コンビの菊沢は「調教でストロングポイントを把握したつもりだったので、あとはそれを発揮できればと思っていました。すごくイメージした通りのポジショニングで競馬ができました」と、自身重賞２勝目を振り返った。

トレーナーは息子の手綱さばきに「慌てて動かなきゃいいなと思っていました。きょうは褒めます」と、破顔一笑。次走については出走権を獲得したヴィクトリアマイル（５月１７日、東京）を含め状態次第だが、東北の地で楽しみな一頭が現れた。

コガネノソラ 父ゴールドシップ、母マイネヒメル（父ロージズインメイ）。美浦・菊沢隆徳厩舎所属の牝５歳。北海道新冠町・ビッグレッドファームの生産。通算１３戦５勝。総獲得賞金は１億２７０８万８０００円。主な勝ち鞍は２４年クイーンＳ・Ｇ３。馬主は（有）ビッグレッドファーム。