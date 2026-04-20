大相撲の雷（いかづち）親方（元小結・垣添）の長男、埼玉栄高相撲部出身の垣添玄空（はるく、１８）が１９日、雷部屋に入門することが発表された。東京・墨田区の部屋で、師匠同席で会見。父のしこ名「垣添」を継承して、父超えを掲げた。部屋のおかみさんで、母・栄美さん（４４）は日大時代を含め女子相撲で３度の日本一に輝いた。“最強のＤＮＡ”を持つ有望株は、夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の初土俵を目指し、５月１日の新弟子検査を受検する。

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少し照れくさそうに、垣添親子は上がり座敷に並んだ。丸刈りで会見に臨んだ垣添は「父を超えたい。そして（元横綱）朝青龍関が目標」と目を輝かせた。最近になって入門を決断し、しこ名は父と同じ「垣添」を予定。息子が弟子になった雷親方は「甘い世界ではないので不安で心配」と苦笑いしつつ、「悔いのない相撲人生を歩んでほしい」と温かい視線を送った。

１８０センチ、１１５キロで激しい動きが持ち味。幼少期は父の厳しい稽古、けがに苦しむ姿を見て「相撲は嫌い」だった。中学まではスポーツ歴はなく「ゲーマー」。ｅスポーツの道も考えたが、中３の秋に父のスカウト活動に帯同した際、埼玉栄高・山田道紀監督（６０）に声をかけられ、相撲を始めた。父は「すぐ寮から逃げてくるのでは」と心配したが、経験者が大半の名門の厳しい稽古にも耐えて成長し、入学時から体重も４０キロ増。昨年の全国総体では団体戦メンバーとして３位に貢献するなど頭角を現し、角界入りを決めた。

相撲歴は浅いが“最強の遺伝子”を持つ。父は日体大時代に学生横綱に輝き、突き、押しを武器に最高位・小結。部屋のおかみさんで母・栄美さんは日大時代を含め全日本選手権重量級を３度制した。妹・星空（せいら）も、埼玉栄高１年で相撲部所属の「相撲一家」だ。父と子で相撲で活躍した例は多いが、母もは珍しい。垣添は、栄美さんから出し投げを教えてもらったことを明かし「師匠だけでなく、おかみさんからも助言をもらえる環境は恵まれている」と話した。

垣添は「ポーンと上がって、周りをかき乱して消えていく花火みたいな力士になりたい」と独特な表現で夢を語った。将来性が楽しみな１８歳が、角界での第一歩を踏み出した。（山田 豊）

◆垣添 玄空（かきぞえ・はるく）

▽しこ名 本名と同じの予定。

▽出身 ２００７年９月１８日、東京・台東区

▽スポーツ歴 中学まで相撲はおろかスポーツ歴はなし。埼玉栄高で相撲を始め、３年時の全国総体団体戦３位。昨年１０月の国民スポーツ大会の相撲少年団体で、埼玉県の準優勝。

▽名前の由来 父の雷親方が現役時代にしこ名を「ハルク」にしたかったことから。ハルク・ホーガンは関係がなく、把瑠都と似た響きが好きだった。

▽憧れ 元横綱の朝青龍 「気迫と気合がかっこいい」。

▽ゲーマー ＳＷＩＴＣＨのゲーム「スマッシュブラザース」が得意。中学時は１日１６時間ゲームを行いオンラインゲーム「フォートナイト」で世界各国のプレーヤーと戦うため時差ボケしていた。

▽身長・体重 １８０センチ、１１５キロ。

▽家族 父は雷親方、母は女子相撲世界女王の栄美さん。妹は埼玉栄高１年の星空（せいら）さん。

◆親子力士 父が元大関・貴ノ花、息子の元横綱・若乃花、同・貴乃花が有名。現役では大関・琴桜と父の元関脇・琴ノ若（現佐渡ケ嶽親方）、幕内・藤ノ川と、父の元幕内・大碇（現甲山親方）ら。親子幕内は過去に１１組。