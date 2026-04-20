◆女子プロゴルフツアー ▽ＫＫＴ杯バンテリンレディス 最終日 （１９日、熊本・熊本空港ＣＣ、賞金総額１億円＝優勝１８００万円、観衆３１６７）

高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝が、ともに首位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝との一騎打ちを制し、２週前のヤマハレディースに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。５バーディー、１ボギーの６８で回り、大会記録に並ぶ通算１４アンダーで鈴木を１打差で振り切った。今大会の優勝者から２０２４年の竹田麗央（２３）、２５年の佐久間朱莉（２３）と２年続けて年間女王が誕生。黄金世代の一人が、女王ロードを踏み出した。

× × × ×

後続に２打差をつけて迎えた最終１８番パー５。高橋のバーディーパットは左へ抜けた。カップまではわずか２０センチ。ウィニングパットは残すのが慣例だが、あっさりと“お先”で沈めて決着をつけた。「てんぱった感じのまま打っちゃった。入れてよくよく考えたら、マークすれば良かったなと」。苦笑いを浮かべつつ、静かに余韻に浸った。

２０１９年のニチレイレディスでプレーオフの末に敗れた相手が鈴木だった。鈴木は８番で１０メートル超のパーパットをねじ込んできた。「マジか。入れちゃうんだ」。目を丸くした。邪念を払い、後半に突き放した。ヤマハレディースは逆転で、今週は逃げ切りでの優勝。「自信になった。すごく長い１８ホールのプレーオフをやったような気分。ヤマハの５倍疲れた」と息をついた。

好調の陰に、パットの改善とクレーンゲームでの気分転換がある。毎週試合前に、１〜２時間夢中で獲物を狙う。１日で１万５０００円をつぎ込んでしまったことも。そんな黄金世代の一人は、熊本名物の馬刺しをご褒美に決めた。「一番高いのを食べて帰ります」と宣言した。過去２シーズンは大会勝者が女王に戴冠（たいかん）している。「そうなんですか？ 全然分かっていなかった。だとしたら、いい弾みになるのかな」。今季２勝一番乗りから、女王へ加速する。（高木 恵）

◆高橋 彩華（たかはし・さやか）１９９８年７月２４日、新潟県・新潟市生まれ。２７歳。ゴルフは１０歳から。２０１６年日本女子アマ優勝。１８年７月プロテスト合格。２２年フジサンケイレディスでツアー初優勝。昨季メルセデスランク５位。２２年北京五輪スノーボード男子ハーフパイプ金メダルの平野歩夢は新潟・開志国際高の同級生。１６２センチ、５５キロ。