◆パ・リーグ ソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイ）

オリックス・森友哉捕手（３０）が価値ある「８並び弾」を放った。１点を追う８回先頭。カウント１―１からソフトバンク・松本晴のカーブを捉え、右翼テラス席に運んだ。今季１号の同点ソロは、８月８日生まれの攻守の要にとって令和８８８８号のおまけ付き。「あ、そうなんですか。うれしいです（笑）」と頬を緩ませた。

プロ１２年目だった２５年は度重なる故障に見舞われ、５０試合で自己最少の１本塁打、１４打点。「年々、体は言うことを聞かなくなってくる。そこを補うためには、治療というよりは体の強化を」とジムに通う頻度を増やした８月のリハビリ期間が、考えを変えるきっかけとなった。オフシーズンは、肉離れ予防の効果が期待できる股関節のトレーニングメニューなどを精力的に消化。逆襲を期す移籍４年目へ、信念を持って「完全体」へと仕上げてきた。

開幕直後は状態が上がらず、１日の西武戦（ベルーナＤ）からは出場５試合連続無安打。「結果を残していないうちは、もがく必要がある」と、７日のロッテ戦（京セラＤ）前にはファーム・リーグの阪神戦（杉本商事ＢＳ）の試合に志願出場した。「ファームで本来出るべき選手が出られない申し訳なさもありながら…」と首脳陣の配慮にも感謝。試行錯誤を重ね、今季５７打席目で待望の一発につなげた。

９回には西川に決勝打が生まれ、チームは昨季７勝１６敗２分けと苦戦を強いられた天敵・ソフトバンクに勝ち越し。２日ぶりに首位タイに浮上した。「少しでも１００％に」と、さらなる快打連発を約束した背番号４。太く、たくましい大黒柱となる。（南部 俊太）