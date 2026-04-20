俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。人生に影響を与えた作品と監督を明かした。

柴咲は「本当に色々な影響を受けていると思うんですけど、初期の『バトル・ロワイアル』という映画は、今は亡き深作欣二監督との衝撃的な出会いで」と、19歳の時に出演した2000年の映画「バトル・ロワイアル」と語ったもの。

深作欣二監督（2003年死去、享年72）について柴咲は「初めてリハーサルをやっていた時って、監督さんも杖をついていたんですよね。で、白髪で、結構お年を召しているのかなと思っていたんですけど、本番が始まったら、杖を放り出して走るみたいな。それくらい、撮ることに命を懸けているし、そのエネルギーがこちらにもぶつかってきて」と語った。

さらに、「そして“お前さんは”って言われたんですけど。“お前さんは、何を今それを出しているんだ”とかって、かき立てられる、炊きつけられることが多々あって、その情熱に結構圧倒される日々でしたね。生きざまとか魂みたいなエネルギーっていうのは、何歳になっても枯渇しない人はしないし、自分もそういう生き方をできたらいいなと思いました」としみじみと振り返っていた。