プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第3節 ラ・ルビエールとワーレゲムの試合が、4月20日02:15にEASIアリーナにて行われた。

ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ノラン・ジロ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、マルレー・アケ（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。ワーレゲムのジョセフ・オポク（FW）のアシストからマルレー・アケ（MF）がゴールを決めてワーレゲムが先制。

ここで前半が終了。0-1とワーレゲムがリードしてハーフタイムを迎えた。

69分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。パプムサ・フォール（FW）、bryan soumare（MF）に代わりオーウェン・メイズ（MF）、ノア・マケンボヌテモ（MF）がピッチに入る。

70分、ワーレゲムは同時に2人を交代。ジョセフ・オポク（FW）、ウィルゲンス・パウガン（DF）に代わりセルジョ・ウイカ（MF）、ブノワ・ナイセン（MF）がピッチに入る。

76分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。サミュエル・グレット（MF）からナション・ヌシンギ（MF）に交代した。

84分、ワーレゲムが選手交代を行う。ヤニック・カペレ（DF）に代わりブノワ・ジャエジェル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+2分、ワーレゲムが選手交代を行う。マルレー・アケ（MF）からトーマス・クラエ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ワーレゲムに貴重な追加点が入る。アノシケ・エメンタ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ワーレゲムが0-2で勝利した。

なお、ラ・ルビエールは37分にジェリー・アフリイェ（FW）、90+4分にイラン・オク（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 04:41:06 更新