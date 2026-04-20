ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦 スカパー！・JLC杯オール進入固定」が3日目を迎える。注目は12Rだ。

近畿勢の一騎打ちムードだ。絶好枠に構える宮田を本命視したが、石本の逆転は一考したい。いい足に加えて鋭いハンドルさばきは健在だ。鐘ケ江は石本が攻めてくれる展開が理想。荒木はとにかく石本を止めて先攻めするしかない。

＜1＞宮田龍馬 ペラを思い切って叩き変えて良くなっていた。下がることはないし、5番（鳥居塚）よりも伸びた。道中の感じも良かった。

＜2＞坂井滉哉 いろいろやっているけど上がりの悪さは改善できていない。道中は苦しかった。

＜3＞荒木颯斗 直線はいい人を除けば気にならない程度にはなっている。全体的に悪くないし悲観するような足ではない。

＜4＞石本裕武 自分より伸びでいい人はいるけど出足は結構、いい方だと思う。総合的に見てもいいところにいる。

＜5＞鐘ケ江真司 スタートは全速で行けた。直線はいい方だけど重さがある。先頭を走っていても重かった。

＜6＞岡崎凪汰 エンジンを生かせていない。回っていなくて初動が良くなかった。出足寄りの調整をしていたが伸び型にしようと考えている。