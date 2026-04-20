高木美帆さんがSNSに投稿

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子に出場し、銅メダル3つを獲得した高木美帆さんが18日にインスタグラムを更新。天皇、皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席した際の振袖姿を公開した。

佐藤綾乃さんらスピードスケート代表の女子4人で並んだ高木さん。インスタグラムの文面には「園遊会 お招きいただきました」「皇室の方との貴重なお話も、振袖に腕を通している時間も、

とても尊いものとなりました。ありがとうございました！」などと記した。

競技中とは違った姿に、ファンから多数の反響が寄せられた。

「美帆ちゃんの振袖姿も貴重」

「スケーティングウェアも素敵ですが、お着物姿メッチャお似合いですね」

「皆さん、お綺麗ですね」

「愛子様に挨拶されていた時の姿勢（背筋）がとても綺麗でした〜」

「レースの時とガラッと変わって、みんなとってもエレガント」

「お着物めっちゃしっくり来て似合ってます」

「ナチュラルメイクに着物、とてもお似合いで素敵です！」

高木さんは五輪4大会出場で計10個のメダルを獲得。今季限りで現役を引退した。



（THE ANSWER編集部）