◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、初回を無失点で切り抜けた。先頭ジュリアンには投手返しのライナー性の打球はキム・ヘソンの正面を突いて遊ゴロ。続く２番モニアクは中飛、グッドマンは三ゴロに打ち取った。初回の最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）だった。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは自身初登板だ。高地特有の酸素濃度の薄さもあるが、前日には「今のところは感じないですね、普通にやれてますね。投げてないので、まだわかりませんが、飛ぶ、飛ばないの前に、しっかり自分がパフォーマンスをできるように準備したいです」と、集中を高めていた。

前回１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦では４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。今季初勝利とはならず、ここまでは０勝２敗、防御率６・２３。“投手地獄”で今季初勝利を狙う。