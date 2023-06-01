松村北斗、“推しポケモン”のウツボットへの愛語る 指原莉乃＆MAHINA＆狩野英孝とのインタビュー公開
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、24日から公開のNintendo Switch2ソフト『ぽこ あ ポケモン』テレビCM第2弾「みんなでつくる、松村さんの街。篇」に出演する。これに先駆け、指原莉乃、HANA・MAHINA、狩野英孝を含めた4人のインタビューが公開された。
【写真】楽しそう！協力して街を作る松村北斗＆指原莉乃たち
第1弾テレビCMで指原と狩野の街から刺激を受けた松村の作った街が、初公開される。松村の街を舞台に、4人が協力して建物を作り、より華やかになっていく。街の一角にある未完成の場所は、松村の“推しポケモン”である「ウツボット」のための場所をつくっていると明かし、推しへの愛を語る場面も。松村の思いを叶えるため、4人でウツボットの住処作りに挑戦。力を合わせて街作りを進めていく。
■インタビュー
――『ぽこ あ ポケモン』のマルチプレイで遊んでみた感想を教えてください。
松村：完成したモンスターボール型の広場に人が来ると、「僕こんな看板を持っているんだよ」って見せたくて、「ここ置いたら変かな」と言いながら置いちゃって。自分が持っているアイテムを人に見せたいという気持ちがプレイしていると出てきます。ソロプレイとマルチプレイでだいぶ醍醐味が変わりますね！
指原：本当に尋常じゃないぐらい楽しかったです。一瞬触らせてもらっただけでも、本当にたくさんの発見があって、心が躍りましたね。実はインタビューの前に1時間空き時間があって、1時間何もない街を耕し続けていたんですよ。ゼロからつくるのを楽しめるというのがいいなって思いました。
MAHINA：私の世代はマルチプレイが主流なので、友達と一緒に、通話しながらプレイすることが多いです。今回も一緒に狩野さんと遊んで、数人でプレイすることで早く建物をつくることができるっていうのが素晴らしいところだなと思いました。
狩野：僕の世代は、ゲームは1人でやることが主流でしたが、今回みたいに自分でお家をつくったとか、お庭をつくったとか、やっぱどうしても（自分がつくったものを）みんなに見て欲しいですよね。自慢したいし、遊びに来てもらって「ここ大変だったんだよ」とか「あ、ここ可愛いね」とか言われるとすごく嬉しいし。マルチプレイならではの遊びだと思います。世代も性別も、仕事のジャンルも違うのだけど、マルチプレイの中だとフラットにみんなで遊べるのが魅力だと思います。
――今回のテレビCM（みんなでつくる、松村さんの街。篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』）は“みんな”で協力して完成させるシーンが特徴ですが、現実世界で4人で協力してやってみたいことはありますか？
松村：4人で共通していることは、ライブシーンに立ったことがあることだと思うので、ユニットじゃないですか。MAHINAさんが作ったことがないほど簡単な振り付けを作ってもらって、みんなで歌いたいです。
指原：狩野さんに曲を作っていただいて。元気に踊って歌います。
MAHINA：みなさんが料理をしている姿を見たことがないので、クッキングがしたいです。私は全く料理をしないので、みんなで試行錯誤しながらカレーを作ってみたいです。
狩野：地味に僕好きなのが、謎解きなんですよ。 だから4人で脱出ゲームに行きたいです。松村さん得意そうですし、指原さんもヒントくれそうです。指原さんは、グループを仕切ってきたわけですから、何かギクシャクした時にまとめてくれそうな感じもしますね。
――CMをご覧になる皆さまに、メッセージをお願いします。
松村：CMではマルチプレイを行って、4人でわちゃわちゃとプレイしました。他のポケモンのゲームとはまた違う楽しさがそこで生まれて、ハマってしまうと思います。またマルチプレイで集まる時のためにソロプレイで街を育てよう、またレイアウト変えちゃおうとか、ワクワク感が溢れたとても楽しいCMになっています。
指原：CMで実際にマルチプレイを体験して、私も実際の生活でどの友達とプレイしようかなとすごく楽しみになりました。実生活でもいっぱい友達を増やして、『ぽこポケ』をいっぱいできることを楽しみにしたいと思います。
MAHINA：私は人とゲームするのがすごく好きなので皆さんにもぜひやってもらいたいです。ポケモンの仕草、動作、全てが本当に可愛いです。ぜひ、皆さんも体験してみてください。
狩野：実際にプレイをしてみてこの『ぽこ あ ポケモン』の世界はみんなが平等。知らない知識があったら、知っている人が教えてあげる、平和な世界だろうと感じました。だから、初心者の方でもベテランの方でも同じ楽しい気持ちで存分に楽しめると思います。ぜひマルチプレイで『ぽこ あ ポケモン』の世界を味わってみてください。
【写真】楽しそう！協力して街を作る松村北斗＆指原莉乃たち
第1弾テレビCMで指原と狩野の街から刺激を受けた松村の作った街が、初公開される。松村の街を舞台に、4人が協力して建物を作り、より華やかになっていく。街の一角にある未完成の場所は、松村の“推しポケモン”である「ウツボット」のための場所をつくっていると明かし、推しへの愛を語る場面も。松村の思いを叶えるため、4人でウツボットの住処作りに挑戦。力を合わせて街作りを進めていく。
――『ぽこ あ ポケモン』のマルチプレイで遊んでみた感想を教えてください。
松村：完成したモンスターボール型の広場に人が来ると、「僕こんな看板を持っているんだよ」って見せたくて、「ここ置いたら変かな」と言いながら置いちゃって。自分が持っているアイテムを人に見せたいという気持ちがプレイしていると出てきます。ソロプレイとマルチプレイでだいぶ醍醐味が変わりますね！
指原：本当に尋常じゃないぐらい楽しかったです。一瞬触らせてもらっただけでも、本当にたくさんの発見があって、心が躍りましたね。実はインタビューの前に1時間空き時間があって、1時間何もない街を耕し続けていたんですよ。ゼロからつくるのを楽しめるというのがいいなって思いました。
MAHINA：私の世代はマルチプレイが主流なので、友達と一緒に、通話しながらプレイすることが多いです。今回も一緒に狩野さんと遊んで、数人でプレイすることで早く建物をつくることができるっていうのが素晴らしいところだなと思いました。
狩野：僕の世代は、ゲームは1人でやることが主流でしたが、今回みたいに自分でお家をつくったとか、お庭をつくったとか、やっぱどうしても（自分がつくったものを）みんなに見て欲しいですよね。自慢したいし、遊びに来てもらって「ここ大変だったんだよ」とか「あ、ここ可愛いね」とか言われるとすごく嬉しいし。マルチプレイならではの遊びだと思います。世代も性別も、仕事のジャンルも違うのだけど、マルチプレイの中だとフラットにみんなで遊べるのが魅力だと思います。
――今回のテレビCM（みんなでつくる、松村さんの街。篇 ｜ 『ぽこ あ ポケモン』）は“みんな”で協力して完成させるシーンが特徴ですが、現実世界で4人で協力してやってみたいことはありますか？
松村：4人で共通していることは、ライブシーンに立ったことがあることだと思うので、ユニットじゃないですか。MAHINAさんが作ったことがないほど簡単な振り付けを作ってもらって、みんなで歌いたいです。
指原：狩野さんに曲を作っていただいて。元気に踊って歌います。
MAHINA：みなさんが料理をしている姿を見たことがないので、クッキングがしたいです。私は全く料理をしないので、みんなで試行錯誤しながらカレーを作ってみたいです。
狩野：地味に僕好きなのが、謎解きなんですよ。 だから4人で脱出ゲームに行きたいです。松村さん得意そうですし、指原さんもヒントくれそうです。指原さんは、グループを仕切ってきたわけですから、何かギクシャクした時にまとめてくれそうな感じもしますね。
――CMをご覧になる皆さまに、メッセージをお願いします。
松村：CMではマルチプレイを行って、4人でわちゃわちゃとプレイしました。他のポケモンのゲームとはまた違う楽しさがそこで生まれて、ハマってしまうと思います。またマルチプレイで集まる時のためにソロプレイで街を育てよう、またレイアウト変えちゃおうとか、ワクワク感が溢れたとても楽しいCMになっています。
指原：CMで実際にマルチプレイを体験して、私も実際の生活でどの友達とプレイしようかなとすごく楽しみになりました。実生活でもいっぱい友達を増やして、『ぽこポケ』をいっぱいできることを楽しみにしたいと思います。
MAHINA：私は人とゲームするのがすごく好きなので皆さんにもぜひやってもらいたいです。ポケモンの仕草、動作、全てが本当に可愛いです。ぜひ、皆さんも体験してみてください。
狩野：実際にプレイをしてみてこの『ぽこ あ ポケモン』の世界はみんなが平等。知らない知識があったら、知っている人が教えてあげる、平和な世界だろうと感じました。だから、初心者の方でもベテランの方でも同じ楽しい気持ちで存分に楽しめると思います。ぜひマルチプレイで『ぽこ あ ポケモン』の世界を味わってみてください。