プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第3節 サンジロワーズとクラブ・ブリュージュの試合が、4月20日01:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、ケビン・ロドリゲス（FW）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからブランドン・メシェル（DF）がヘディングシュートを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

しかし、29分サンジロワーズが同点に追いつく。アナン・カライリ（FW）のアシストからBiondic Mateo（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

64分、サンジロワーズが選手交代を行う。アヌアル・アイトエルハジ（MF）からベスフォルト・ゼネリ（FW）に交代した。

69分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ラファエル・オニェディカ（MF）からハンス・ファナケン（MF）に交代した。

81分サンジロワーズが逆転。アナン・カライリ（FW）のアシストからベスフォルト・ゼネリ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。サンジロワーズが2-1で勝利した。

なお、サンジロワーズは12分にロス・サイクス（DF）、13分にアデム・ゾルガン（MF）、45+1分にアナン・カライリ（FW）に、またクラブ・ブリュージュは13分にウーゴ・ベトレセン（MF）、24分にカルロス・ボルジェス（FW）、32分にロメオ・フェルマント（FW）、54分にジョエル・オルドニェス（DF）、90+5分にアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 03:30:58 更新