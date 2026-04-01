セリエA 25/26の第33節 ピサとジェノアの試合が、4月20日01:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはマッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ジェフ・エクアトル（FW）、トマッソ・バルダンツィ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。ピサのサムエレ・アンゴリ（DF）のアシストからシモーネ・カネストレッリ（DF）がヘディングシュートを決めてピサが先制。

しかし、41分ジェノアが同点に追いつく。トマッソ・バルダンツィ（MF）のアシストからジェフ・エクアトル（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

55分ジェノアが逆転。ロレンツォ・コロンボ（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ジェノアが1-2で勝利した。

なお、ピサは32分にアルトゥーロ・カラブレシ（DF）、80分にミシェル・アビシェル（MF）、87分にアントニオ・カラッチョロ（DF）に、またジェノアは67分にレオ・エスティゴーア（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 03:00:38 更新