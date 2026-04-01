リーグ・アン 25/26 第30節 ストラスブール vs レンヌ 試合結果
リーグ・アン 25/26の第30節 ストラスブールとレンヌの試合が、4月20日00:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。
ストラスブールはダトロ・フォファナ（FW）、gessime yassine（MF）、セバスティアン・ナナシ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。
20分に試合が動く。レンヌのセバスティアン・シマニスキ（MF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がゴールを決めてレンヌが先制。
ここで前半が終了。0-1とレンヌがリードしてハーフタイムを迎えた。
ストラスブールは後半の頭から選手交代。ダトロ・フォファナ（FW）からマーシャル・ゴドウ（MF）に交代した。
50分レンヌが追加点。エステバン・ルポール（FW）のアシストからブレール・エンボロ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。
さらに52分レンヌが追加点。ルドビッチ・ブラス（MF）のアシストからムーサ・アルタマリ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レンヌが0-3で勝利した。
なお、レンヌは44分にセバスティアン・シマニスキ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-04-20 02:20:34 更新