リーグ・アン 25/26の第30節 ナントとブレストの試合が、4月20日00:15にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、ムスタファ・モハメド（FW）、ヨハン・レペナン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、エリック・エビンベ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。ナントのムスタファ・モハメド（FW）がゴールを決めてナントが先制。

ここで前半が終了。1-0とナントがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナントは後半の頭から選手交代。フランシス・コクラン（MF）からルイス・ルルー（MF）に交代した。

65分にナントのデマイン・アスマニ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

67分、ブレストは同時に2人を交代。エリック・エビンベ（MF）、ダウダ・ギンド（DF）に代わりハミドゥ・マカルー（MF）、ケニー・ララ（DF）がピッチに入る。

77分、ナントが選手交代を行う。ムスタファ・モハメド（FW）からマティス・アブリン（FW）に交代した。

78分、ブレストが選手交代を行う。ウーゴ・マネッティ（MF）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

90分、ナントが選手交代を行う。イグナティウス・ガナゴ（FW）からマチュー・アカパンディエ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+6分ブレストが同点に追いつく。ブレンダン・シャルドネ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ナントは56分にルイス・ルルー（MF）、90+4分にアントニー・ロペス（GK）に、またブレストは41分にダウダ・ギンド（DF）、45+3分にロマン・デルカスティーヨ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 02:20:42 更新