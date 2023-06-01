バイエルンが35回目のリーグ優勝を勝ち取った

ドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは現地時間4月19日、リーグ第30節でシュツットガルトと対戦し、4-2で勝利した。

日本代表DF伊藤洋輝がスタメン出場を果たし、ホームのアリアンツ・アレーナで通算35回目のリーグ優勝を決めた。

バイエルンは前半22分、MFクリス・ヒューリッヒにゴールを許してしまい、1点を追う展開に。それでも、前半32分には左サイドでボールを受けたMFジャマル・ムシアラがマークについた相手2人をかわして中央にクロスを送る。このボールをMFラファエル・ゲレイロが押し込んで同点に追いつくと、2分後の同33分には、FWルイス・ディアスのラストパスをFWニコラス・ジャクソンが流し込みすぐさま逆転に成功した。

同37分にはDFアルフォンソ・デイビスもゴールを決めて立て続けにゴールラッシュ。CBで出場した伊藤は、後方から精度の高いロングフィードからチャンスを作り出すシーンもあった。

バイエルンは後半に入ると、MFマイケル・オリーセとFWハリー・ケインを投入。後半7分には、伊藤のクロスをMFレオン・ゴレツカがシュートし、こぼれたボールをケインが押し込んで4点目。その後もシュツットガルトゴールに迫ったが、さらなる追加点は奪えず、後半43分にはMFチェマ・アンドレスにミドルシュートを決められ、4-2でタイムアップを迎えた。

通算35度目のリーグ優勝となり、4試合を残して決めた。バイエルンは30節を終えて25勝4分1敗と強さを見せ、109得点28失点と今季のブンデスリーガを圧倒した。（FOOTBALL ZONE編集部）