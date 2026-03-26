前田大然が強烈プレスから開始1分の先制弾&ダメ押しアシスト! セルティックを決勝に導く
セルティックのFW前田大然が19日、ホームで行われたスコットランド・カップ準決勝セント・ミレン戦(○6-2)で1ゴール1アシストの活躍を見せた。
スタメン出場の前田は前半1分、相手GKに猛然とプレッシャーをかけると、ブロックしたボールがゴールへと転がり込んだ。
前田にとっては約3か月ぶりとなる今季公式戦9点目。その後、互いにゴールを奪い合い、2-2で延長戦に突入した。
延長戦ではセルティックが立て続けにネットを揺らし、リードを広げていく。そして5-2の延長前半12分、前田が再びハイプレスでボールを奪取し、折り返しからFWベンジャミン・ニグレンの6点目を演出した。
セルティックはそのまま6-2で大勝。前田がフル出場した一方、ベンチスタートのMF旗手怜央は出番なしに終わった。
スタメン出場の前田は前半1分、相手GKに猛然とプレッシャーをかけると、ブロックしたボールがゴールへと転がり込んだ。
前田にとっては約3か月ぶりとなる今季公式戦9点目。その後、互いにゴールを奪い合い、2-2で延長戦に突入した。
延長戦ではセルティックが立て続けにネットを揺らし、リードを広げていく。そして5-2の延長前半12分、前田が再びハイプレスでボールを奪取し、折り返しからFWベンジャミン・ニグレンの6点目を演出した。
Daizen Maeda punishes an early mistake and @CelticFC have the lead inside a minute!— Premier Sports (@PremSportsTV) April 19, 2026
A moment to forget for Ryan Mullen in the St. Mirren goal #ScottishCup pic.twitter.com/x1YdezFqEE
.@CelticFC are running riot in extra time!— Premier Sports (@PremSportsTV) April 19, 2026
Benjamin Nygren is the latest to get himself on the scoresheet #ScottishCup pic.twitter.com/fl6mfvOBDD