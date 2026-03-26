　セルティックのFW前田大然が19日、ホームで行われたスコットランド・カップ準決勝セント・ミレン戦(○6-2)で1ゴール1アシストの活躍を見せた。

　スタメン出場の前田は前半1分、相手GKに猛然とプレッシャーをかけると、ブロックしたボールがゴールへと転がり込んだ。

　前田にとっては約3か月ぶりとなる今季公式戦9点目。その後、互いにゴールを奪い合い、2-2で延長戦に突入した。

　延長戦ではセルティックが立て続けにネットを揺らし、リードを広げていく。そして5-2の延長前半12分、前田が再びハイプレスでボールを奪取し、折り返しからFWベンジャミン・ニグレンの6点目を演出した。

　セルティックはそのまま6-2で大勝。前田がフル出場した一方、ベンチスタートのMF旗手怜央は出番なしに終わった。