西十高速鉄道の南秦河特大橋（陝西省商洛市）を通過する試運転列車。（天津＝新華社配信）

【新華社天津4月19日】中国では今、建設現場の施工管理からクラウドによるデジタル制御まで、人工知能（AI）が調査設計、工事施工、運用管理など建設の全工程に深く浸透している。スマートモニタリングやデジタルツイン、自動化施工などの技術が建設の産業チェーンを再構築しつつある。

陝西省西安市と湖北省十堰市を結ぶ西十高速鉄道は、陝西区間で3月29日に総合的な試運転が始まり、全線が試運転段階に入った。同鉄道は中国鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄十八局集団などが建設に参加。新設される本線の総延長は約257キロで、設計時速は350キロとなる。

西十高速鉄道の秦嶺馬白山トンネル（陝西省西安市）を通過する試運転列車。（天津＝新華社配信）

中鉄十八局集団の西十高速鉄道建設プロジェクトの責任者によると、建設では複雑な地質や橋梁・トンネル比率の高さなどの問題を克服するため、全工程でBIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）技術を用いた可視化デジタルモデルを構築。リモートセンシング測量と地質調査データを組み合わせて実際の地勢に応じた経路を設定し、沿線の生態環境への影響を最大限抑えた。

建設チームはスマート生産・指揮プラットフォームの導入も進め、スマート事前組み立てや機械による設置、無人監視など成熟したAI技術を活用。全線の架線を高品質かつ高精度に架設し、今後の試運転を円滑にし、長期的な安定運行を実現する体制を整えた。

ＡＩ機器を用いて施工品質を測定する現場作業員。（天津＝新華社配信）

AIは低効率や高リスク、粗放な管理など建設業界がこれまで抱えてきた課題を解決するだけでなく、デジタル・スマート化で業界のモデル転換・高度化を後押しし、中国の建設業を精緻化、スマート化、グリーン（環境配慮）化へ導いている。

中国通信大手の中国移動通信（チャイナモバイル）が河南省鄭州市で建設を進めるデータセンターの建設現場では、「スーパーブレーン」と呼ばれる総合管理プラットフォームが導入されている。建設を請け負う中国建築第六工程局（中建シルクロード）発展は、BIMやAI映像監視、現場管理、資料管理を同プラットフォームに統合し、アルゴリズム解析やAI画像認識などの技術も活用。危険な行為を検知するとプラットフォームが光と音で警報を発し、現場の安全管理担当者や責任者に情報を送信している。「人による防止」から「技術による防止」への転換を実現し、安全上のリスクの発見・是正に要する時間を7割短縮した。

中国移動通信（河南鄭州）データセンターの建設現場に設置された「スーパーブレーン」。（天津＝新華社配信）

同社の現場責任者は、プラットフォームとネットワーク、スマート端末を組み合わせたモデルは建設プロジェクトの管理者が全体の状況を把握するのに有益で、進捗（しんちょく）や安全、品質、環境保護などの監督や意思決定がより円滑になると説明した。

2026年の中国のスマート建設市場の規模は1兆5239億元（1元＝約23円）に達すると見込まれる。市場の発展基盤は堅実であり、将来の見通しも明るい。（記者/毛振華、宋瑞）