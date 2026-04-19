◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。５戦ぶりの６号、そして連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばせるか注目が集まる。

前日は、初回の１打席目は敵失、８回の４打席目は捕手の打撃妨害で塁を与えられたが、相手のミスによるものだったため、記録上は出塁扱いとはなっていなかった。だが、９回２死一塁で回ってきた５打席目に右前安打を放ち、球団史上３位タイの５０試合連続出塁に更新。アジア記録の１８年・秋信守には残り「２」、球団記録の５４年・スナイダーには残り「８」に迫った。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは試合前時点で８４打数３２安打の打率３割８分１厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。

先発マウンドには、佐々木朗希投手（２４）が上がる。前回１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦では４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。今季初勝利とはならず、ここまでは０勝２敗、防御率６・２３。“投手地獄”で今季初勝利を狙う。

スタメンは以下の通り。

（１）ＤＨ 大谷翔平

（２）右 タッカー

（３）捕 スミス

（４）三 マンシー

（５）中 パヘス

（６）左 コール

（７）一 ウォード

（８）遊 キム・ヘソン

（９）二 フリーランド