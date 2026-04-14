梅肉と大葉のささ身パン粉焼き【材料】（2人分）鶏ささ身 4本塩コショウ 少々大葉 8枚<合わせ梅肉>梅干し 2個酒 小さじ 1~1.5かつお節 5g<合わせパン粉>パン粉 1/4カップ粉チーズ 大さじ 1ドライパセリ 小さじ 1/2オリーブ油 大さじ 2プチトマト 4個【下準備】1、鶏ささ身は筋を引き、厚みが半分になる様に切り込みを入れて1枚に開く。2、大葉は軸を切り落とす。3、＜合わせ梅肉＞の梅干しは種を除き、包丁で細かく叩いて他の材料とよく混ぜ合わせる。4、＜合わせパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。5、オーブンを220℃に予熱する。【作り方】1、クッキングシートを敷いた天板に＜合わせパン粉＞を薄く敷き、鶏ささ身を並べる。鶏ささ身に塩コショウをして大葉をのせ、さらに＜合わせ梅肉＞をぬる。2、上から残りの＜合わせパン粉＞をかけ、オリーブ油を全体にかける。3、220℃に予熱しておいたオーブンで、表面のパン粉に少し焼き色がつくまで12〜15分焼く。焼き上がったら器に盛り、プチトマトを添える。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。