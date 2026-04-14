【鶏ささ身×梅】簡単＆ヘルシー！おかず・お弁当・ダイエットに活躍するレシピ8選
淡白な鶏ささ身と爽やかな酸味の梅は相性抜群の組み合わせ！ さっぱりとした味わいで、食欲がない日や疲れているときでも無理なく食べられます。
そこで今回は、体が喜ぶ「鶏ささ身×梅」の絶品レシピをご紹介。
揚げる・和えるなど調理法のバリエーションが豊富で飽きずに楽しめます。毎日のおかずからお弁当、ダイエット中など幅広いシーンで活躍するため、ぜひ参考にしてください。
■油少なめヘルシー「梅肉と大葉のささ身パン粉焼き」の作り方
重ねてオーブンで焼くだけでOK！ チーズ入りパン粉でサクッと香ばしく、鶏ささ身はしっとり柔らかです。梅肉の酸味と大葉の風味がアクセントとなり、後味さっぱり。手軽に食卓映えし、忙しい日にも重宝しますよ。
■サクッと軽やか！ 鶏ささ身×梅の＜揚げ物＞レシピ2選
短時間でサッと揚げるのがポイント。梅は入れすぎると水分が出てベチャッとしやすいので、少量使うのがコツです。
海苔の香ばしさと梅のほど良い酸味をプラスした、アレンジとり天です。鶏ささ身は叩いて伸ばすのが柔らかさの秘訣。梅を塗って二つ折りし、切り口を海苔で固定します。揚げ物ながら重たくなく、つい箸が進むおいしさです。
鶏ささ身に梅おかかと大葉をはさんだ、揚げ物も軽やかな一品に。かつお節の旨味で一気に和のおいしさが引き立ちます。ひと口でたくさんの味を堪能でき、食べ応えも十分。さっぱりとした風味で暑い時期でもペロリと食べられますよ。
■火を使わない！ 鶏ささ身×梅の＜簡単副菜＞レシピ5選
鶏ささ身はレンジで加熱して蒸し鶏にするのがポイント。酒と塩をもみ込むことで、パサつかずにしっとり仕上がりますよ。
鶏ささ身とキュウリを使った、サラダ感覚の和え物。梅の酸味とかつお節の旨味ですっきりとした味わいです。こってりおかずの日の箸休めに最高。火を使わずにパパッと作れるので、たくさん作って常備菜にするのも◎です。
レンチンした鶏ささ身に、手でちぎった大葉と梅肉ダレを和えるだけ！ 風味豊かで軽やかな仕上がりです。おかずやおつまみにリピ確定。梅肉を多めにすれば、白米がもりもり進みますよ。
開いた鶏ささ身で大葉と梅肉を巻いて、レンジで仕上げるお手軽メニューです。ほど良い酸味と爽やかな香りで、あっさりとお肉を味わえます。ひと口サイズに切り分ければ、お弁当にもぴったりです。
長芋のシャキシャキ食感とさっぱり梅ダレが食欲をそそる一品です。鶏ささ身に長芋の粘りがからんで、パサつきも気になりません。さっぱりしつつも満足感があり、お酒とも好相性。よく冷やして食べるのがおすすめです。
しっとりとした鶏ささ身に、春菊のほろ苦さが絶妙にマッチ。そこに梅のキレのある酸味と白ゴマの香ばしさが加わり、後を引く味わいに仕上がります。ひと口食べるとくせになる、大人向けの一品。いつもの和え物に変化をつけたいときにもぴったりです。
■疲れている日こそ食べたい「鶏ささ身×梅」のうれしいポイント
鶏ささ身と梅の組み合わせは、手軽さと食べやすさを兼ね備えた万能コンビ。火の通りが早いささ身は、忙しい日でもサッと調理できるのが魅力です。そこに梅の爽やかな酸味を合わせることで、シンプルながらも満足感のある一品に仕上がります。
さらに、鶏ささ身は高タンパク・低脂質で軽やかに食べられ、梅に含まれるクエン酸は疲労回復をサポートすると言われています。食欲が落ちがちなときや、さっぱりしたものが食べたい日にもぴったり。
しっかり栄養はとりたいけれど、重たいものは避けたい…そんなときは今回ご紹介した鶏ささ身×梅のレシピを試してみてくださいね。
(川原あやか)
そこで今回は、体が喜ぶ「鶏ささ身×梅」の絶品レシピをご紹介。
揚げる・和えるなど調理法のバリエーションが豊富で飽きずに楽しめます。毎日のおかずからお弁当、ダイエット中など幅広いシーンで活躍するため、ぜひ参考にしてください。
■油少なめヘルシー「梅肉と大葉のささ身パン粉焼き」の作り方
重ねてオーブンで焼くだけでOK！ チーズ入りパン粉でサクッと香ばしく、鶏ささ身はしっとり柔らかです。梅肉の酸味と大葉の風味がアクセントとなり、後味さっぱり。手軽に食卓映えし、忙しい日にも重宝しますよ。
梅肉と大葉のささ身パン粉焼き
【材料】（2人分）
鶏ささ身 4本
塩コショウ 少々
大葉 8枚
<合わせ梅肉>
梅干し 2個
酒 小さじ 1~1.5
かつお節 5g
<合わせパン粉>
パン粉 1/4カップ
粉チーズ 大さじ 1
ドライパセリ 小さじ 1/2
オリーブ油 大さじ 2
プチトマト 4個
【下準備】
1、鶏ささ身は筋を引き、厚みが半分になる様に切り込みを入れて1枚に開く。
2、大葉は軸を切り落とす。
3、＜合わせ梅肉＞の梅干しは種を除き、包丁で細かく叩いて他の材料とよく混ぜ合わせる。
4、＜合わせパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。
5、オーブンを220℃に予熱する。
【作り方】
1、クッキングシートを敷いた天板に＜合わせパン粉＞を薄く敷き、鶏ささ身を並べる。鶏ささ身に塩コショウをして大葉をのせ、さらに＜合わせ梅肉＞をぬる。
2、上から残りの＜合わせパン粉＞をかけ、オリーブ油を全体にかける。
3、220℃に予熱しておいたオーブンで、表面のパン粉に少し焼き色がつくまで12〜15分焼く。焼き上がったら器に盛り、プチトマトを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
【材料】（2人分）
鶏ささ身 4本
塩コショウ 少々
大葉 8枚
<合わせ梅肉>
梅干し 2個
酒 小さじ 1~1.5
かつお節 5g
<合わせパン粉>
パン粉 1/4カップ
粉チーズ 大さじ 1
ドライパセリ 小さじ 1/2
オリーブ油 大さじ 2
プチトマト 4個
【下準備】
1、鶏ささ身は筋を引き、厚みが半分になる様に切り込みを入れて1枚に開く。
2、大葉は軸を切り落とす。
3、＜合わせ梅肉＞の梅干しは種を除き、包丁で細かく叩いて他の材料とよく混ぜ合わせる。
4、＜合わせパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。
5、オーブンを220℃に予熱する。
【作り方】
1、クッキングシートを敷いた天板に＜合わせパン粉＞を薄く敷き、鶏ささ身を並べる。鶏ささ身に塩コショウをして大葉をのせ、さらに＜合わせ梅肉＞をぬる。
2、上から残りの＜合わせパン粉＞をかけ、オリーブ油を全体にかける。
3、220℃に予熱しておいたオーブンで、表面のパン粉に少し焼き色がつくまで12〜15分焼く。焼き上がったら器に盛り、プチトマトを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
■サクッと軽やか！ 鶏ささ身×梅の＜揚げ物＞レシピ2選
短時間でサッと揚げるのがポイント。梅は入れすぎると水分が出てベチャッとしやすいので、少量使うのがコツです。
風味豊かでやみつき「ささ身の梅のり揚げ」
海苔の香ばしさと梅のほど良い酸味をプラスした、アレンジとり天です。鶏ささ身は叩いて伸ばすのが柔らかさの秘訣。梅を塗って二つ折りし、切り口を海苔で固定します。揚げ物ながら重たくなく、つい箸が進むおいしさです。
サクサクさっぱり「ささ身の梅風味フライ」
鶏ささ身に梅おかかと大葉をはさんだ、揚げ物も軽やかな一品に。かつお節の旨味で一気に和のおいしさが引き立ちます。ひと口でたくさんの味を堪能でき、食べ応えも十分。さっぱりとした風味で暑い時期でもペロリと食べられますよ。
■火を使わない！ 鶏ささ身×梅の＜簡単副菜＞レシピ5選
鶏ささ身はレンジで加熱して蒸し鶏にするのがポイント。酒と塩をもみ込むことで、パサつかずにしっとり仕上がりますよ。
相性抜群！ 「ささ身とキュウリの梅和え」
鶏ささ身とキュウリを使った、サラダ感覚の和え物。梅の酸味とかつお節の旨味ですっきりとした味わいです。こってりおかずの日の箸休めに最高。火を使わずにパパッと作れるので、たくさん作って常備菜にするのも◎です。
5分で作れる「ささ身と大葉の梅肉和え」
レンチンした鶏ささ身に、手でちぎった大葉と梅肉ダレを和えるだけ！ 風味豊かで軽やかな仕上がりです。おかずやおつまみにリピ確定。梅肉を多めにすれば、白米がもりもり進みますよ。
レンジで簡単「ささ身の梅しそ巻き」
開いた鶏ささ身で大葉と梅肉を巻いて、レンジで仕上げるお手軽メニューです。ほど良い酸味と爽やかな香りで、あっさりとお肉を味わえます。ひと口サイズに切り分ければ、お弁当にもぴったりです。
食感も楽しい「ささ身と長芋の梅和え」
長芋のシャキシャキ食感とさっぱり梅ダレが食欲をそそる一品です。鶏ささ身に長芋の粘りがからんで、パサつきも気になりません。さっぱりしつつも満足感があり、お酒とも好相性。よく冷やして食べるのがおすすめです。
ハマる人続出！ 「ささ身と春菊のゴマ梅和え」
しっとりとした鶏ささ身に、春菊のほろ苦さが絶妙にマッチ。そこに梅のキレのある酸味と白ゴマの香ばしさが加わり、後を引く味わいに仕上がります。ひと口食べるとくせになる、大人向けの一品。いつもの和え物に変化をつけたいときにもぴったりです。
■疲れている日こそ食べたい「鶏ささ身×梅」のうれしいポイント
鶏ささ身と梅の組み合わせは、手軽さと食べやすさを兼ね備えた万能コンビ。火の通りが早いささ身は、忙しい日でもサッと調理できるのが魅力です。そこに梅の爽やかな酸味を合わせることで、シンプルながらも満足感のある一品に仕上がります。
さらに、鶏ささ身は高タンパク・低脂質で軽やかに食べられ、梅に含まれるクエン酸は疲労回復をサポートすると言われています。食欲が落ちがちなときや、さっぱりしたものが食べたい日にもぴったり。
しっかり栄養はとりたいけれど、重たいものは避けたい…そんなときは今回ご紹介した鶏ささ身×梅のレシピを試してみてくださいね。
(川原あやか)