【今日の献立】2026年4月20日(月)「牛肉とパプリカのしょうゆ炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とパプリカのしょうゆ炒め」 「玉ネギのゆかり和え」 「エノキとワカメの中華スープ」 の全3品。
中華料理はスピードが勝負。簡単に作れる野菜たっぷりの健康献立です。
【主菜】牛肉とパプリカのしょうゆ炒め
1枚のステーキ肉が、2人分のボリュームある炒め物に変身。カラフルな野菜でカサ増し＆美味しさ増し。
調理時間：20分+焼く時間
カロリー：453Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩コショウ 少々
赤パプリカ 1/2個
黄パプリカ 1/2個
玉ネギ 1/2個
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
きび砂糖 小さじ1
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
赤、黄パプリカはヘタと種を取り除き、乱切りにする。玉ネギは幅2cmのくし切りにする。
鉄のフライパンや焦げつきが心配なら少量のサラダ油をひきましょう。後で炒めるので表面に火が通る程度でOKです。
2. フライパンにサラダ油を入れ、玉ネギと赤、黄パプリカを入れ、強火で玉ネギが透き通るまで炒める。
3. (2)に(1)と＜調味料＞を加え、炒め合わせる。なじんだら＜水溶き片栗＞でトロミをつけ、器に盛りゴマ油を回しかける。
牛ステーキ肉は加熱しすぎるとかたくなるので、サッと炒め合わせましょう。
【副菜】玉ネギのゆかり和え
玉ネギをサッと熱湯にくぐらせるのがポイント。生でも煮るのでもない独特の食感が美味しいです。
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：54Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ゆかり 大さじ1
酢 小さじ1
粗熱を取る時間は調理時間に含みません。
2. 玉ネギを絞って水気をきり、ゆかりと酢を加えて和え、器に盛る。
【スープ・汁】エノキとワカメの中華スープ
温かい汁物があると、食事に満足感が出ます。ダイエット中にもおすすめのスープ。
調理時間：10分
カロリー：35Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
白ネギ 1/4本 ワカメ (干し)3g
＜スープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ1
水 400ml
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
塩コショウ 少々
ゴマ油 小さじ1/2
2. ＜調味料＞の材料を加えて味を調え、器に注ぐ。
中華料理はスピードが勝負。簡単に作れる野菜たっぷりの健康献立です。
【主菜】牛肉とパプリカのしょうゆ炒め
1枚のステーキ肉が、2人分のボリュームある炒め物に変身。カラフルな野菜でカサ増し＆美味しさ増し。
©Eレシピ
調理時間：20分+焼く時間
カロリー：453Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）牛ステーキ肉 1枚
塩コショウ 少々
赤パプリカ 1/2個
黄パプリカ 1/2個
玉ネギ 1/2個
サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
きび砂糖 小さじ1
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1.5
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
【下準備】牛ステーキ肉は冷蔵庫から出し常温に戻す。塩コショウで下味をつける。＜調味料＞と＜水溶き片栗＞の材料を、ぞれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
赤、黄パプリカはヘタと種を取り除き、乱切りにする。玉ネギは幅2cmのくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンを中火で熱し、熱くなったら牛ステーキ肉を入れる。30秒ほど焼いたら、ひっくり返して30秒ほど焼く。皿に取り出し幅1cmに切る。
©Eレシピ
鉄のフライパンや焦げつきが心配なら少量のサラダ油をひきましょう。後で炒めるので表面に火が通る程度でOKです。
2. フライパンにサラダ油を入れ、玉ネギと赤、黄パプリカを入れ、強火で玉ネギが透き通るまで炒める。
©Eレシピ
3. (2)に(1)と＜調味料＞を加え、炒め合わせる。なじんだら＜水溶き片栗＞でトロミをつけ、器に盛りゴマ油を回しかける。
©Eレシピ
牛ステーキ肉は加熱しすぎるとかたくなるので、サッと炒め合わせましょう。
【副菜】玉ネギのゆかり和え
玉ネギをサッと熱湯にくぐらせるのがポイント。生でも煮るのでもない独特の食感が美味しいです。
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：54Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）玉ネギ 1個
ゆかり 大さじ1
酢 小さじ1
【下準備】玉ネギは半分に切り、繊維にそって薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯で玉ネギを30秒程度サッとゆで、ザルに上げて水気をきり、粗熱を取る。
©Eレシピ
粗熱を取る時間は調理時間に含みません。
2. 玉ネギを絞って水気をきり、ゆかりと酢を加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】エノキとワカメの中華スープ
温かい汁物があると、食事に満足感が出ます。ダイエット中にもおすすめのスープ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：35Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）エノキ 1/2袋
白ネギ 1/4本 ワカメ (干し)3g
＜スープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ1
水 400ml
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
塩コショウ 少々
ゴマ油 小さじ1/2
【下準備】エノキは石づきを切り落とし、長さを半分に切る。白ネギは幅5mmの斜め切りにする。ワカメは水につけてもどし、水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜スープ＞の材料を入れ、強火にかける。沸騰したらエノキ、白ネギ、ワカメを入れ、エノキがしんなりするまで煮る。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料を加えて味を調え、器に注ぐ。
©Eレシピ