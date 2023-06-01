アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの協議のため、アメリカの代表団がパキスタンのイスラマバードへ向かい、「明日の夕方、現地に到着する」と明らかにしました。

トランプ大統領は19日、SNSに、「私の代表団がパキスタンのイスラマバードに向かっている。明日の夕方、交渉のために現地に到着する予定だ」と投稿しました。

戦闘終結に向けたアメリカとイランの2回目の協議が行われるとみられます。

トランプ氏はまた、「アメリカは非常に公平で合理的な合意案を提案している」とした上で、イランが受け入れなければ「イラン国内のすべての発電所と橋を破壊するつもりだ」と警告しました。

一方、トランプ氏は19日、複数のアメリカメディアの取材に対し、前回の協議を主導したバンス副大統領は今回はパキスタンに行かないと述べています。「警備上の理由」だとしています。

前回に引き続き、ウィトコフ中東担当特使とトランプ氏の娘婿のクシュナー氏が協議に出席するということです。

こうした中、イランメディアは19日、「イランは現時点では交渉団を派遣する決定をしていない」と伝えています。

アメリカによるホルムズ海峡の封鎖が継続している限り、「交渉は行われない」としています。