プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第3節 デンデルとセルクル・ブリュージュの試合が、4月19日23:00にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ダビド・フルンチャル（MF）、ノア・ムバンバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、フラビオ・ナジーニョ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのフラビオ・ナジーニョ（DF）のアシストからgeoffrey kondo（DF）がヘディングシュートを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

しかし、45+2分デンデルが同点に追いつく。アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）のアシストからノア・ムバンバ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の46分セルクル・ブリュージュが逆転。マカヤ・ディアビ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに54分セルクル・ブリュージュが追加点。フラビオ・ナジーニョ（DF）のアシストからスティーブ・ヌゴウラ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

60分、デンデルは同時に2人を交代。ダビド・フルンチャル（MF）、De Kerf Bo（DF）に代わりリュック・ドフジュロル（DF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）がピッチに入る。

その直後の61分セルクル・ブリュージュが追加点。geoffrey kondo（DF）のアシストからエダン・ディオプ（MF）がヘディングシュートで1-4。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。セルクル・ブリュージュが1-4で勝利した。

なお、デンデルは40分にアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、41分にマルソニ・サンブ（FW）、67分にマルコム・ビルタール（MF）、90+3分にナイル・ムサセブタウイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 01:10:39 更新