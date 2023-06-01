4月19日に放送された日曜劇場『GIFT』（TBS系）第2話では、個の力をかけ合わせる勝利の方程式が示された。

参考：本田響矢、『めおと日和』から“別人級”の変貌 『GIFT』で放つ陰を帯びた“吸引力”

シャークヘッドとの一戦に敗北した車いすラグビーのブレイズブルズ。日本選手権はシャークヘッドが優勝し、ブルズは6位という結果に終わった。ある日、伍鉄（堤真一）が選手たちの前に現れる。ブルズを勝たせると豪語する伍鉄は、アシスタントコーチ就任をかけて、“マジ組”レギュラーの選手に勝負を挑んだ。

闇に墜ちた天才学者と闇に墜ちたかつての強豪チーム。第2話は、どん底からのスタートとなった両者がタッグを組むファーストステップで、いわば「おためし」の段階。しかし、その結果は鮮烈だった。

普通に考えれば、車いすラグビーに関しては素人の伍鉄が、競技をレクリエーションとして楽しむ“レク組”の控えメンバーを率いて、競技経験豊富な涼（山田裕貴）たちに勝つことはまず不可能だ。伍鉄は、悩んだ末にあるプランを導き出す。

試合開始当初、涼たちに押し込まれるた控えチームだったが、試合が進むにつれて徐々に反撃に転じる。まずはエースの涼を徹底マーク。車いすラグビー特有の時間制限を利用して、敵のボールを寸断し、自分たちのボールにする。

涼が潰されるとバラバラになるレギュラー組に対して、ボールを保持したときの動きが統一された“レク組”は、個々の長所がかけ合わさることで、チームとしての連動性が生まれる。たとえば、李（水間ロン）は、伍鉄に言わせると「重力の異常から発見された海王星」で、忍者のように存在感を消して相手をマークできる。

チーム最年少の“BT”坂東（越山敬達）は、涼をいつも観察していた。「天体の軌道を追う望遠鏡のような目」で、涼の動きのクセを研究して真似していた。強気なプレーが持ち味の嬉里（冨手麻妙）、無駄のない動きの竹松（やす）。そこに伍鉄が全体を俯瞰し、試合展開を読んで的確な指示を出す。

「一つ一つの個が引き合えば、答えは必ず出ます」と伍鉄は語る。「個が引き合う」相互作用を別の言葉で表現するなら、“リスペクト”ではないだろうか。互いを尊重し、関心をもって仲間の長所を知ろうとする姿勢がレク組にはあった。その根底には車いすラグビーを楽しむ競技へのリスペクトがあり、涼たちレギュラー組への敬意があった。勝利には必然性があり、そのわずかな可能性を伍鉄は見出したことになる。

アシスタントコーチの座を勝ち取った伍鉄が最初にしたことは、涼をエースの座から引きずり下ろすこと。そんなことして大丈夫なのかと心配した人も多かっただろう。涼はライバルチーム「シャークヘッド」から誘われ、心が揺れていたからだ。そして、伍鉄は涼に代わるエース候補を連れてくる。それが圭二郎（本田響矢）だった。

第1話に登場し、車いすのレースで金を巻き上げていた金髪の青年が圭二郎だ。ちょうど両親も彼のためにブルズへの入団を相談していた。賭け金を要求する圭二郎に、伍鉄はある勝負を持ちかける。

圭二郎と涼の対戦を通して描かれたのは、さまざまな位相の再生だったと思う。真剣勝負のぶつかり合いを通じて、投げやりな人生を送っていた圭二郎の心に灯がともり、涼が失いかけていた情熱を取り戻す。冷え切っていた親子の関係にふたたび血が通いはじめた。

設計図を描いているのは伍鉄だ。まるで魔術師のように、宇宙の法則から人間同士の関係値を予測して、あるべき姿にフィットさせる手並みは天才的だ。しかし、そこで最後のワンタッチを加えているのが、当事者自身であることは忘れないでおきたい。

それは坂東が見せた「もう一漕ぎの勇気」であり、圭二郎を抱き起こす父親の手であり、挑戦者に触発されて本気になる涼の気持ちの熱さだ。思うに一番星はいつもそこにある。見上げた涼の眼にひときわ輝いて映ったのは、その光が受け止める側の心に届いたからだ。宇宙との調和、個と個の共鳴を掲げる『GIFT』は、全てを変える最初の一歩は自分自身が踏み出すことを教えている。

希望を与えながら、相手を闇に墜とす伍鉄はブラックホールのような存在だ。偶然の出会いに胸を高鳴らせる坂本（玉森裕太）には、母・広江（山口智子）が知る過去もあるのだろう。宇宙のように広がるドラマの今後に注目したい。

（文＝石河コウヘイ）