4/20は一粒万倍日×甲子が重なる最強開運日！水晶玉子流「外出」で運気を呼ぶコツ

2026年4月20日（月）は、甲子と一粒万倍日が重なる超ラッキーデー。新しい流れを呼び込みたいときにぴったりの日です。

せっかくなら、この特別な運気をしっかり味方につけたいところ。そんな日に取り入れたい過ごし方を、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。

4/20（月）は甲子・一粒万倍日

お気に入りの服で外へ。気持ちと運気をリフレッシュ

「甲子」は、60日に一度めぐる運気の切り替わり。気持ちや環境をリセットし、新たな流れをつくるのによいタイミングです。予定がなくてもおしゃれをして、近所でもいいので外出を。「一粒万倍日」でもあるので、そのワクワクする気持ちを大きく成長させてくれますよ。

せっかくのラッキーデー、気負わずほんの少し意識するだけでOK。お気に入りの服に袖を通して、この日のいい巡りを楽しんでみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。