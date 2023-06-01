春の味覚〈ふき〉、実は洋風でも美味しい『ふきとハムのサラダ』あえるだけで簡単逸品

春から初夏にかけて旬を迎えるふき。

ふきといえば、和風の煮ものが定番ですが、洋風のサラダ仕立てにしてもおいしくいただけます。

アクが多いので、板ずりしたあとにゆでて下ごしらえをしましょう。

『ふきとハムのサラダ』のレシピ

材料（2人分）

ふきの茎……150g

ハム……2枚（約40g）

塩（粒が粗めのもの）……小さじ2

〈A〉

サラダ油……大さじ1/2

酢……大さじ1/2

塩……少々

粗びき黒こしょう……少々

作り方

(1)

ふきはフライパンに入る長さに切り、まな板に並べる。塩をふり、両手で前後にころがす。フライパンに湯を沸かし、ふきを塩がついたまま入れて3分ゆで、細いものから冷水にとる。皮を端から7〜8cm、茎の周囲にそってぐるりとむいてから、まとめてひっぱって全体の皮を残さずむく。長さ5cmくらいの斜め薄切りにして、水けを拭く。ハムは半分に切り、幅5mmに切る。

(2)

ボールにサラダ油以外の〈A〉を入れて混ぜ、全体がなじんだらサラダ油を加えて混ぜる。ふき、ハムを順に加えてそのつど混ぜる。

今泉 久美イマイズミ クミ 料理家 女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）