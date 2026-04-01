セリエA 25/26の第33節 ベローナとＡＣミランの試合が、4月19日22:00にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはギフト・オルバン（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）、ラフィク・ベルガリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはクリスチャン・プリシック（FW）、ラファエル・レオン（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

21分、ベローナが選手交代を行う。ダニエル・オイゴケ（DF）に代わりポル・リロラ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の41分に試合が動く。ＡＣミランのラファエル・レオン（FW）のアシストからアドリアン・ラビオ（MF）がゴールを決めてＡＣミランが先制。

ここで前半が終了。0-1とＡＣミランがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ＡＣミランが0-1で勝利した。

なお、ベローナは24分にジャン・アクパ（MF）、84分にアル・ムスラティ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 00:10:31 更新