リーグ・アン 25/26の第30節 モナコとオセールの試合が、4月19日22:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、アンス・ファティ（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはラシヌ・シナヨコ（FW）、フレドリック・オペガード（DF）、ダニー・ナマッソ（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。オセールのケビン・ダノワ（MF）がゴールを決めてオセールが先制。

さらに33分オセールが追加点。ラシヌ・シナヨコ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とオセールがリードしてハーフタイムを迎えた。

モナコは後半の頭から選手交代。アラジ・バンバ（MF）からサイモン・アディングラ（FW）に交代した。

54分、オセールが選手交代を行う。フレドリック・オペガード（DF）に代わりジョズエ・カジミール（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

56分、モナコのマグネス・アクリウシェ（MF）のアシストからアンス・ファティ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに59分モナコが同点に追いつく。フォラリン・バロガン（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、モナコは7分にマグネス・アクリウシェ（MF）、59分にデニス・ザカリア（MF）に、またオセールは73分にラシヌ・シナヨコ（FW）、83分にラミーヌ・シー（MF）、90+6分にギデオン・メンサ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 00:10:39 更新