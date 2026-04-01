ブンデスリーガ 25/26の第30節 フライブルクとハイデンハイムの試合が、4月19日22:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・ホラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマティアス・ホンザク（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。フライブルクのビンチェンツォ・グリフォ（MF）のアシストからヨハン・マンザンビ（MF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

ここで前半が終了。1-0とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から選手交代。ジュリアン・ニーユス（MF）からブドゥ・ジブジバーゼ（FW）に交代した。

59分ハイデンハイムが同点に追いつく。マティアス・ホンザク（FW）のアシストからブドゥ・ジブジバーゼ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

68分、フライブルクは同時に3人を交代。ヨハン・マンザンビ（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）に代わりニコラス・ヘフラー（MF）、鈴木 唯人（MF）、ヤンニクラス・ベステ（MF）がピッチに入る。

72分、ハイデンハイムが選手交代を行う。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）からクリスティアン・コンテ（FW）に交代した。

76分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。ニクラス・ドルシュ（MF）、マティアス・ホンザク（FW）に代わりアドリアン・ベック（MF）、シュテファン・シマー（FW）がピッチに入る。

78分、フライブルクが選手交代を行う。クリスティアン・ギュンター（DF）からヨルディ・マケンゴ（DF）に交代した。

83分フライブルクが逆転。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）のアシストからマキシミリアン・エッゲシュタイン（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もフライブルクの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フライブルクが2-1で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は68分から交代で出場した。

2026-04-20 00:30:21 更新