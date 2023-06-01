【ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）】 4月20日 再販売 価格：385円 対象年齢：6才以上

バンダイは、食玩「ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）」の再販売を4月20日より開始する。価格は385円。全国量販店の菓子売場等にて販売される。

本商品は、2024年に発売されたピクミンのマスコット付きグミ第2弾「ピクミン マスコット&フルーツグミ２」をリニューアルした商品。2025年5月に発売され、今回再販売となる。

味わいをリニューアルしたグミと、「ピクミン4」に登場する「氷ピクミン」、「ヒカリピクミン」も含む全9種のマスコットがラインナップ。「氷ピクミン」はクリア素材、「ヒカリピクミン」は暗闇で光る蓄光素材のマスコットとなっている。

ピクミンたちも第1弾とは違った頭の装いで、集めるとよりバリエーションを楽しめるラインナップ。グミはりんご味、レモン味、ぶどう味の全3種が用意されている。

「ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）」

【彩色済みPVCマスコット（全9種）】

1．赤ピクミン

2．青ピクミン

3．黄ピクミン

4．岩ピクミン

5．白ピクミン

6．羽ピクミン

7．紫ピクミン

8．氷ピクミン

9．ヒカリピクミン

・グミキャンディ27g

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