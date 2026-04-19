VT COSMETICSのヘアセラム新作♡頭皮ケアとマッサージが叶う話題アイテム

韓国発の人気ブランドVT COSMETICSから、頭皮ケアとマッサージを同時に叶える新作ヘアセラムが登場しました。ブラシ一体型というユニークな設計で、忙しい毎日でも手軽に取り入れられるのが魅力。すっきりとした使い心地で、健やかな頭皮環境へ導く新習慣として注目を集めています♡

手軽に叶う頭皮ケア新習慣

「PDRN＋リードルSブラシヘアセラム」は、日々の乾燥や外的刺激を受けやすい頭皮にうるおいを与え、コンディションを整えるアイテム。

低分子植物性PDRN＋™※2やCICAREEDLE®※3、カフェイン※4、シルクアミノ酸※4などの成分を配合し、角質層までしっかり浸透。かゆみやフケを抑えながら、すこやかな頭皮へ導きます。

ブラシ一体型で簡単マッサージ

最大の特徴は、ブラシと一体化した容器設計。セラムを塗布しながらそのまま頭皮をやさしく刺激できるため、毎日のケアに自然とマッサージ※1を取り入れることができます。

ウォータージェル処方でべたつきにくく、朝晩はもちろん、気になったときに手軽に使えるのも嬉しいポイントです。

刀剣乱舞ONLINEのフェイス&ボディミスト第2弾♡推しの香りに包まれる贅沢ケア

商品詳細とサイズ展開

PDRN＋リードルSブラシヘアセラム



価格：50mL1,650円（税込）／100mL2,640円（税込）

発売日：2026年4月14日（火）より順次発売

販売店舗：全国の@cosmeSTORE*(その他一社先行)

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

VT COSMETICSで始める頭皮ケア習慣♡

VT COSMETICSの新作ヘアセラムは、毎日のケアをもっと手軽で心地よいものにしてくれるアイテム。頭皮環境を整えながら、マッサージまで同時にできるから、忙しい方にもぴったりです。

美しい髪は頭皮から。新しいケア習慣として取り入れて、健やかな美髪を目指してみてください♪