アメリカのトランプ大統領はイランがホルムズ海峡で商船を銃撃する「停戦合意の違反」を行ったと非難し、戦闘終結に向けた協議で合意しない場合には「イラン国内の発電所と橋を破壊する」と主張しました。また、イランとの協議のためアメリカの代表団が20日にパキスタンのイスラマバードに到着すると明らかにしています。

トランプ大統領は19日、自身のSNSで、イランがホルムズ海峡でフランスなどの商船を銃撃したと主張し、「停戦合意の完全な違反」を行ったと非難しました。

その上で、「我々は公正で合理的な取り引きを提示している。彼らが受け入れることを望む」とし、イラン側が戦闘終結に合意にしない場合には、「イラン国内の全ての発電所と橋を破壊するつもりだ」と警告しました。

こうした強硬姿勢の一方で、トランプ大統領はイランとの協議を行うためにアメリカの代表団が20日にパキスタンのイスラマバードに到着するとしていて、対話による解決を目指す姿勢も強調しています。

FOXニュースはトランプ大統領が電話インタビューに対し、ウィットコフ中東担当特使とトランプ氏の娘婿のクシュナー氏が21日以降にパキスタンでイラン側と協議を行うと明らかにしたと報じました。

トランプ氏は「イランにとっては最後のチャンスだ」と話したということです。

また、トランプ氏はABCテレビの取材に、前回の協議を担当したバンス副大統領は警備の準備が間に合わないために協議に「参加しない」と明らかにしています。

一方、イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は19日、アメリカがイランの海上封鎖を継続しているため、「現時点では、パキスタンに代表団を派遣するかは決めていない」と報じました。