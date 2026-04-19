俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。年齢を「消失」させた理由を明かした。

シンガー・ソングライターの山本彩から「昔から本当にお変わりないなと思うんですけど、以前、ライブでもおっしゃったり、インタビューでもおっしゃったり。ある時からご自身の年齢を消失させたっていうのもおっしゃっていて」と質問。

柴咲は「まず、お芝居をする人間としては、余計になることが多いなと思っていて。自分の実態が邪魔するよりは、そういったものがあまりなくて、役柄として見ていただく方がいいのかなというので。ちょっと邪魔になる時があるのかなと言うのが一番最初にあった」と語った。

さらに「あとは、やっぱり人間社会で、年齢というのが結構凄い先入観になるなというのがあって、あまりそれに縛られたくないかもっていうのがあります」と説明した。

それを聞いた予備校講師でタレントの林修が「今年で僕、61ですから、色んなことができないという言い訳に、年齢ぐらいいいものはないですね。60歳過ぎているので無理ですよって言うと、受け入れてくれる。僕は年齢をフル活用しています」と言うと、柴咲は「あんまり、言い訳には使いたくないなと思います」と答えていた。