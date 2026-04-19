【アラムシャ村（イスラエル北部）＝福島利之】イスラエルとレバノンの一時停戦に伴い、記者が１８日、イスラエル北部の国境地帯に入った。

フェンス越しに見渡すレバノン南部の集落はがれきの山と化していた。レバノン側からは爆発音が響き、イスラエル軍と親イラン勢力ヒズボラの交戦が完全には収まっていないことをうかがわせた。

国境沿いのアラムシャ村から望むレバノンの集落は、建物という建物が崩れていた。人の気配はなく、不気味なほど静まりかえっている。イスラエルのカッツ国防相はレバノン南部を「ガザ化する」と宣言しており、パレスチナ自治区ガザと同様、建物を一軒一軒壊す作戦が進行しているようだ。

一時停戦は１７日に発効したが、レバノン側からは爆発音が幾度も聞こえた。イスラエル側の発表によると、レバノン南部で１８日、ヒズボラが仕掛けた爆発物でイスラエル軍の兵士１人が死亡した。イスラエル軍は「自衛のため」として攻撃を続けているとみられる。

米国とイスラエルによるイラン攻撃にヒズボラが３月２日に参戦後、村でも一日に数度、ミサイルの飛来を告げるサイレンが鳴った。鉄工所勤務ムハンナド・アッバスさん（２６）は「毎晩、防空壕（ごう）に逃げるのが大変だった」と振り返った。

村にはアラブ人が住み、かつてはレバノン側と一つの村だった。２０００年にフェンスが築かれ、２３年以降はヒズボラの戦闘員の侵入を防ぐための強固な壁が作られた。レバノン側に親戚がいるアッバスさんは「早く自由に行き来できる日が来てほしい」と願った。