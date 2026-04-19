ニューカッスルはプレミアリーグ第33節でボーンマスと対戦し1-2で敗れた。



昨シーズンは5位でリーグ戦を終え、CL出場権を獲得し、さらにカラバオカップでは優勝を果たすなど充実したシーズンを過ごしたニューカッスル。今シーズンもCLではクラブ史上初となる16強入りを果たしたが、リーグ戦では思わぬ苦戦が続いている。



現在プレミアリーグ3連敗中のニューカッスルはまさかの14位。6位のチェルシーとは6ポイント差のため、残り5試合で順位を上げることは可能だが、上ばかりを見るわけにもいかず。15位リーズとの勝ち点は3ポイント差でさらに順位を落とす可能性もある。





そんななか、英『Daily Mail』は「彼らのシーズンはこれからさらに悪化する可能性がある」とニューカッスルの現状に厳しい視線を送っており、「状況が好転する兆しは全く見られない」と指摘。さらに続けて「今の彼らは勝ち方を忘れてしまったチームだ。リーダーシップと責任を引き受ける選手を必要としている。そして正直なところ、もはやチームと呼べる状態ですらない」と、痛烈に批判している。主力選手のコンディションや過密日程の影響もあるだろうが、今シーズンのニューカッスルには昨シーズンまで見せていた勢いのようなものが感じられないのも事実で、同メディアはポジティブな要素が見当たらないと伝えている。エディ・ハウの去就も注目されているニューカッスルだが、このままの調子でシーズンを終えるわけにはいかないだろう。直近のリーグ戦11試合で8敗と調子落とすニューカッスルは残り5試合で意地をみせ、順位を上げられるか。