ニューカッスルはプレミア直近11試合で8敗、まさかの14位…… 復調の兆し見せない現状に英メディアが厳しい視線 「今の彼らは勝ち方を忘れてしまった」「もはやチームと呼べる状態ですらない」
ニューカッスルはプレミアリーグ第33節でボーンマスと対戦し1-2で敗れた。
昨シーズンは5位でリーグ戦を終え、CL出場権を獲得し、さらにカラバオカップでは優勝を果たすなど充実したシーズンを過ごしたニューカッスル。今シーズンもCLではクラブ史上初となる16強入りを果たしたが、リーグ戦では思わぬ苦戦が続いている。
現在プレミアリーグ3連敗中のニューカッスルはまさかの14位。6位のチェルシーとは6ポイント差のため、残り5試合で順位を上げることは可能だが、上ばかりを見るわけにもいかず。15位リーズとの勝ち点は3ポイント差でさらに順位を落とす可能性もある。
主力選手のコンディションや過密日程の影響もあるだろうが、今シーズンのニューカッスルには昨シーズンまで見せていた勢いのようなものが感じられないのも事実で、同メディアはポジティブな要素が見当たらないと伝えている。
エディ・ハウの去就も注目されているニューカッスルだが、このままの調子でシーズンを終えるわけにはいかないだろう。直近のリーグ戦11試合で8敗と調子落とすニューカッスルは残り5試合で意地をみせ、順位を上げられるか。