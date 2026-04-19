◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

巨人の井上温大投手が２敗目を喫した。４回２／３を投げ、４安打３失点（自責２）。「先発として、責任投球回の５回を投げ切れず降板してしまった事が申し訳ないし悔しいです」と肩を落とした。

この日は最速１５０キロを計測した直球やカットボール、スライダーなどを駆使して３回まで無安打投球。「投げていてもすごく感覚は良くて、自分の持っている球種を全部操れた」。しかし１点リードの４回に味方の失策や内野安打で１死一、二塁のピンチを招き、迎えたオスナに左越えの３ランを浴び逆転を許した。「ああいう展開ですし、本塁打もある打者。もう少し丁寧に、低めに投げきるべきだった」と悔やんだ。

前回登板の１２日ヤクルト戦（東京Ｄ）では、１点リードの５回２死二、三塁から投手強襲の当たりをグラブではじき、内野安打で追加点を献上。そこから猛練習を続け、この日は初回、先頭・長岡の投手強襲の当たりを落ち着いて処理するなど、投ゴロで２つのアウトを重ねた。「練習していたので、アウトになってよかった」と努力を実らせた。

杉内投手チーフコーチは「球の勢いも前回より全然よかった。きょうの投球をしておけば、僕は勝てると思う」と評価した。反省と修正を繰り返し、次こそは勝利をつかみ取る。