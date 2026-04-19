2026年4月20日〜4月26日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月20日〜4月26日の運勢を西洋占星術で占います。
オーバーロードしていたおひつじ座の磁場から太陽が抜けて、運気はスロー＆リラックスムードへ。天王星は金星と重なった後、移動します。
何かを変えたい、よりよく快適に暮らしたい気持ちが高まっていくでしょう。無理のないスタイル、いい意味での諦め、心地よさを求めていくと、あなただけのちょうどいいに着地するはず。
委ねる、先延ばしにする。
漠然とした不安や何かに急かされるような気分が消えて、「なんとかなる」「なんとかする」と心にゆとりと自信が湧いてくるでしょう。
この先、何が起こっても、負けない、生き延びる覚悟が生まれたら、こっちのものです。少しペースを落として、ゆっくり暮らすとよさそう。
これまでは、最短最速、なんなら世界新記録で、というスピード感で動いていたと思いますが、気の早い初夏を楽しむ生き方に切り替えて。新緑の下でランチを食べる、人と語らう、運動する、そんなライフスタイルが幸せにつながるはず。
愛と社交は、ひねらず、いつも通りがいい感じ。
「変える」を終わらせて。
今週末、約8年にわたっておうし座のフィールドを運行していた天王星がふたご座へ抜けていきます。「このままではいけない」「何かをしなくてはならない」という思いとの戦いにようやく終わりがくるでしょう。
変化を嫌うおうし座さんにとっては、長過ぎた試練の時間だったのでは？ もっとも、今週は天王星ファイナル、「変えた方がいいこと」は実行しましょう。
運動不足解消、節約や節制、規則正しい暮らしの実践など、「やらなきゃいけないと分かっているけれど」が何かしらあるのでは？
愛や社交も、見直すチャンス。持続可能な関係を残して。
ひらめき、キラメキで行く！
理不尽やむちゃぶり、構造的な欠陥、人を人とも思わないオーダーなど、ふたご座さんを悩ませていた問題の数々が消えていくでしょう。
時代が変わり、パワーバランスが動き、あなたに有利に展開していきます。これまで見えなかった、分からなかった改善ポイントにも気付いて、時代の先駆者、改革者として名を上げることも。思いついたこと、気になることはどんどん口にしていきましょう。提案、プレゼンも、すんなりと通りそう。
オフは、マニアな楽しみを追求して。裏通り、行き止まりにあるお店にもツキがありそう。
愛は、希望のすり合わせを。
発想の転換を。
時代のフェーズが切り替わって、これまで通りが通用しなくなりそう。
今までできたことができなくなる、普通にあったものがなくなっていくなど、あちこちで「あれ？」「そうなの？」にぶつかりそう。でも、これは、「これじゃないとダメ」という思い込みや絶対主義を変えるチャンスです。やり方を変えてみる、代用品を探してみるなど、知恵とアイデアを絞って！ 渋々選んだものが意外に使いやすい、そんなうれしいサプライズがありそう。
社交は、本当に気の合う人だけが残りそう。オフは、映画でリフレッシュを。
愛は、サポート体制で。
足場を増やす。
心がオープンになって、物事に柔軟に対応ができそう。
視野も開け、1つのやり方や生き方に固執するのが、古臭く感じるでしょう。副業や趣味に力を入れて、多様性のあるライフスタイルに切り替えていきましょう。本業とは全く違う仕事にチャレンジしてみる、ずっと続けている、習っていることで稼げるように本腰を入れてみるなどすると、毎日が活気付き、充実してくるはず。
社交は、仲良くなれそうな人が現れそう。でも、放っておくのが正解。相手があなたに慣れたら、自然に近づけます。
愛は、趣味のシェアで盛り上がりそう。
思い切って動く！
時代は不透明さを増していくのに、心は自由を求めるでしょう。
常識で考えたら、今ある安定を大事にキープし、何かを足せそうなら足しなさいという判断になるはず。
でも、あなたは、そんなことはしたくないのです。無謀と分かっていても、チャレンジをしてみたい、根底からガラリと変えてしまいたい気持ちが強く、抑えきれないほど。自分を偽り、型にハメるのはやめましょう。やりたいことをやる、生きたいように生きましょう。苦労も楽しめる毎日に乗り換えて！
社交はふるいにかかり、大事なものだけが残ります。
愛は、定番デートが充実。
マイペースで。
もしかしたら、そうかもしれない。
そんな漠然とした予感が当たりそう。でも、「かもしれない」「流れによっては」的な不確定さがあったため、予期できても具体的には動けなかったはず。にわかに現実性が帯びて、「やっぱりそうだったのか」と思い、「備えておけばよかったかも？」「やっておくべきだった」的に反省しそうですが、なりゆき任せで、うまく乗り切れます。
なぜなら、今のてんびん座さんの運勢はとても強いから！ 目先のことに一喜一憂せずに、おおらかに構えて。人助け、ボランティア活動も有意義。
愛は、ホレ直すヒトコマが！
真の強さに到達できそう！
吹っ切れます。
できたら、うまくやりたい、好かれたい、そんな思いがふっと消えていくでしょう。判断基準を第三者に委ねることなく、自分ベースで生きられるようになるはず。よく思われたい、すごいと思われたいという邪念も消えて、逆にリラックスして、実力が出せるようになるでしょう。集中力も高まるので、自分のやりたいことをやるための時間を大事にしていくとよさそう。
旧交も復活しそう。でも、付き合い方や距離感はまったく新しくなるでしょう。
オフは、学びタイム。資格取得を視野に入れると頑張れそう。
デートは、落語やお笑いへ。
連休前、段取りよく！
時間感覚が狂いそう。
ずっと先な気がする、今ではなくてもいい気がすると、いろいろ先送りしてしまいそう。でも、すぐそこにGW（ゴールデンウイーク）が待っています。
来週の課題にしてしまうと、時間切れで自分で自分の首を絞めることに。少し早い気がしても、やるべきことは今のうちに済ませてしまいましょう。あなたが前倒しで動くことで、全体も活気付いて、いい感じの流れが生まれるはず。
社交は、ほどほどで。人と時間やペースを合わせるのが負担かも？ 「会えたら会う」「行けたら行く」の自由スタイルが互いにラク。
愛は、尊重を。言い方も研究を。
地球も動く！
ゴーサイン。
かねてやってみたかったことを行動に移しましょう。朝活で勉強を始める、働き方や人との付き合い方を変えるなど、「こうしたらいいかも？」を実現するのです。人に気を使わずに、あなたがやりやすい形で、これからのライフスタイルを設定すると、それが心地よい形で定着していくでしょう。
社交は、思いがけない人と意気投合しそう。「こうするつもり」「こんなことがしたくて」と言葉に出していきましょう。「いいね」「楽しそう」と興味を示してくれる人が現れるはず。
オフは、ライブに感動が。
愛は、新しい風を起こして。
身近な人と二人三脚で。
協力の星回り。
足並みや呼吸を合わせていくことで、不思議な一体感、高揚感を得られるでしょう。今週は、「みんなで一緒に」をテーマに動いてみるとよさそう。同僚やチームで事に当たる、家族で分担する、仲間と力を合わせてみるなど、つながりを大事にしてみて。オフ会や推し活など、志を同じくする人との集まりの場にも幸運が。
社交は、気配り上手を目指して。聞くよりも察して、滞りを外していきましょう。よく観察するのが、カギになりそう。
オフは、雑用消化に当てて。気になることは今のうちに片付けること。
デートは予約でスムーズ。
好奇心を満たして。
気になることがいっぱい。
新しくできたお店がよさそう、なんだか楽しそうなイベントをやっている、友達の誘いもいい感じ。せっかくですから、全部チェックするつもりで動きましょう。条件を合わせていくと、案外うまくハマっていくもの。弾丸旅行的な遠征も、よい気分転換になるはず。やってみたい、行ってみたいを実行に移していくと、充実します。
また、移動時間、スキマ時間もフル活用で。ただ、スマホを見ているだけなんてもったいない。何かを学ぶ、アイデア出しをするなど、有効利用を考えて。
愛は、おしゃべりが弾みそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
オーバーロードしていたおひつじ座の磁場から太陽が抜けて、運気はスロー＆リラックスムードへ。天王星は金星と重なった後、移動します。
何かを変えたい、よりよく快適に暮らしたい気持ちが高まっていくでしょう。無理のないスタイル、いい意味での諦め、心地よさを求めていくと、あなただけのちょうどいいに着地するはず。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）明日の自分を信じて。
委ねる、先延ばしにする。
漠然とした不安や何かに急かされるような気分が消えて、「なんとかなる」「なんとかする」と心にゆとりと自信が湧いてくるでしょう。
この先、何が起こっても、負けない、生き延びる覚悟が生まれたら、こっちのものです。少しペースを落として、ゆっくり暮らすとよさそう。
これまでは、最短最速、なんなら世界新記録で、というスピード感で動いていたと思いますが、気の早い初夏を楽しむ生き方に切り替えて。新緑の下でランチを食べる、人と語らう、運動する、そんなライフスタイルが幸せにつながるはず。
愛と社交は、ひねらず、いつも通りがいい感じ。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）さようなら、改革の星！
「変える」を終わらせて。
今週末、約8年にわたっておうし座のフィールドを運行していた天王星がふたご座へ抜けていきます。「このままではいけない」「何かをしなくてはならない」という思いとの戦いにようやく終わりがくるでしょう。
変化を嫌うおうし座さんにとっては、長過ぎた試練の時間だったのでは？ もっとも、今週は天王星ファイナル、「変えた方がいいこと」は実行しましょう。
運動不足解消、節約や節制、規則正しい暮らしの実践など、「やらなきゃいけないと分かっているけれど」が何かしらあるのでは？
愛や社交も、見直すチャンス。持続可能な関係を残して。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ふたご座天王星時代へ。
ひらめき、キラメキで行く！
理不尽やむちゃぶり、構造的な欠陥、人を人とも思わないオーダーなど、ふたご座さんを悩ませていた問題の数々が消えていくでしょう。
時代が変わり、パワーバランスが動き、あなたに有利に展開していきます。これまで見えなかった、分からなかった改善ポイントにも気付いて、時代の先駆者、改革者として名を上げることも。思いついたこと、気になることはどんどん口にしていきましょう。提案、プレゼンも、すんなりと通りそう。
オフは、マニアな楽しみを追求して。裏通り、行き止まりにあるお店にもツキがありそう。
愛は、希望のすり合わせを。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）置き換えのススメ。
発想の転換を。
時代のフェーズが切り替わって、これまで通りが通用しなくなりそう。
今までできたことができなくなる、普通にあったものがなくなっていくなど、あちこちで「あれ？」「そうなの？」にぶつかりそう。でも、これは、「これじゃないとダメ」という思い込みや絶対主義を変えるチャンスです。やり方を変えてみる、代用品を探してみるなど、知恵とアイデアを絞って！ 渋々選んだものが意外に使いやすい、そんなうれしいサプライズがありそう。
社交は、本当に気の合う人だけが残りそう。オフは、映画でリフレッシュを。
愛は、サポート体制で。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）自由度を高め、
足場を増やす。
心がオープンになって、物事に柔軟に対応ができそう。
視野も開け、1つのやり方や生き方に固執するのが、古臭く感じるでしょう。副業や趣味に力を入れて、多様性のあるライフスタイルに切り替えていきましょう。本業とは全く違う仕事にチャレンジしてみる、ずっと続けている、習っていることで稼げるように本腰を入れてみるなどすると、毎日が活気付き、充実してくるはず。
社交は、仲良くなれそうな人が現れそう。でも、放っておくのが正解。相手があなたに慣れたら、自然に近づけます。
愛は、趣味のシェアで盛り上がりそう。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）あなたらしく！
思い切って動く！
時代は不透明さを増していくのに、心は自由を求めるでしょう。
常識で考えたら、今ある安定を大事にキープし、何かを足せそうなら足しなさいという判断になるはず。
でも、あなたは、そんなことはしたくないのです。無謀と分かっていても、チャレンジをしてみたい、根底からガラリと変えてしまいたい気持ちが強く、抑えきれないほど。自分を偽り、型にハメるのはやめましょう。やりたいことをやる、生きたいように生きましょう。苦労も楽しめる毎日に乗り換えて！
社交はふるいにかかり、大事なものだけが残ります。
愛は、定番デートが充実。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）出遅れ上等！
マイペースで。
もしかしたら、そうかもしれない。
そんな漠然とした予感が当たりそう。でも、「かもしれない」「流れによっては」的な不確定さがあったため、予期できても具体的には動けなかったはず。にわかに現実性が帯びて、「やっぱりそうだったのか」と思い、「備えておけばよかったかも？」「やっておくべきだった」的に反省しそうですが、なりゆき任せで、うまく乗り切れます。
なぜなら、今のてんびん座さんの運勢はとても強いから！ 目先のことに一喜一憂せずに、おおらかに構えて。人助け、ボランティア活動も有意義。
愛は、ホレ直すヒトコマが！
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）人は人、自分は自分。
真の強さに到達できそう！
吹っ切れます。
できたら、うまくやりたい、好かれたい、そんな思いがふっと消えていくでしょう。判断基準を第三者に委ねることなく、自分ベースで生きられるようになるはず。よく思われたい、すごいと思われたいという邪念も消えて、逆にリラックスして、実力が出せるようになるでしょう。集中力も高まるので、自分のやりたいことをやるための時間を大事にしていくとよさそう。
旧交も復活しそう。でも、付き合い方や距離感はまったく新しくなるでしょう。
オフは、学びタイム。資格取得を視野に入れると頑張れそう。
デートは、落語やお笑いへ。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）調整タイム。
連休前、段取りよく！
時間感覚が狂いそう。
ずっと先な気がする、今ではなくてもいい気がすると、いろいろ先送りしてしまいそう。でも、すぐそこにGW（ゴールデンウイーク）が待っています。
来週の課題にしてしまうと、時間切れで自分で自分の首を絞めることに。少し早い気がしても、やるべきことは今のうちに済ませてしまいましょう。あなたが前倒しで動くことで、全体も活気付いて、いい感じの流れが生まれるはず。
社交は、ほどほどで。人と時間やペースを合わせるのが負担かも？ 「会えたら会う」「行けたら行く」の自由スタイルが互いにラク。
愛は、尊重を。言い方も研究を。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）あなたが動けば、
地球も動く！
ゴーサイン。
かねてやってみたかったことを行動に移しましょう。朝活で勉強を始める、働き方や人との付き合い方を変えるなど、「こうしたらいいかも？」を実現するのです。人に気を使わずに、あなたがやりやすい形で、これからのライフスタイルを設定すると、それが心地よい形で定着していくでしょう。
社交は、思いがけない人と意気投合しそう。「こうするつもり」「こんなことがしたくて」と言葉に出していきましょう。「いいね」「楽しそう」と興味を示してくれる人が現れるはず。
オフは、ライブに感動が。
愛は、新しい風を起こして。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）チームワークがカギ。
身近な人と二人三脚で。
協力の星回り。
足並みや呼吸を合わせていくことで、不思議な一体感、高揚感を得られるでしょう。今週は、「みんなで一緒に」をテーマに動いてみるとよさそう。同僚やチームで事に当たる、家族で分担する、仲間と力を合わせてみるなど、つながりを大事にしてみて。オフ会や推し活など、志を同じくする人との集まりの場にも幸運が。
社交は、気配り上手を目指して。聞くよりも察して、滞りを外していきましょう。よく観察するのが、カギになりそう。
オフは、雑用消化に当てて。気になることは今のうちに片付けること。
デートは予約でスムーズ。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）フットワーク軽く！
好奇心を満たして。
気になることがいっぱい。
新しくできたお店がよさそう、なんだか楽しそうなイベントをやっている、友達の誘いもいい感じ。せっかくですから、全部チェックするつもりで動きましょう。条件を合わせていくと、案外うまくハマっていくもの。弾丸旅行的な遠征も、よい気分転換になるはず。やってみたい、行ってみたいを実行に移していくと、充実します。
また、移動時間、スキマ時間もフル活用で。ただ、スマホを見ているだけなんてもったいない。何かを学ぶ、アイデア出しをするなど、有効利用を考えて。
愛は、おしゃべりが弾みそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)