「やっぱり宇宙一」森香澄、透明感際立つ白ドレス姿を披露！ 「品格有り有り」「現代版シンデレラ」の声
「やっぱり宇宙一」森香澄、透明感際立つ白ドレス姿を披露！ 「品格有り有り」「現代版シンデレラ」の声
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは4月19日、自身のInstagramを更新。透け感のある白いドレス姿を披露しました。
【写真】森香澄、白ドレス姿を披露！
「やっぱり宇宙一」森さんは「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 進行を務めさせていただきました！！ 一応シークレットだったので、告知できずだったのですが、会場の皆さんのあたたかい拍手に助けていただきました ありがとうございました！！！！」とつづり、3枚の写真を投稿。透け感のある白いレースを基調としたドレス姿にまとめ髪の大人っぽい姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「超絶可愛い」「お嬢様のような美しさ」「やっぱり宇宙一」「舞台裏でも輝いている〜」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「現代版シンデレラ」「素晴らしい白いドレス」「品格有り有り」「顔小さい」と称賛の声が多数寄せられています。
「やっぱりどう見たって可愛いのよ」18日の投稿では、同日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッション・⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した際の白いジャケット姿や花のヘアアクセサリーを付けた衣装姿などを披露している森さん。ファンからは「エレガントでめっちゃ素敵」「香澄ちゃんの勤勉さと美しさは別格ですね」「雰囲気変わったね」「可愛いのはそのままで美人度ましてます」「やっぱりどう見たって可愛いのよ」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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