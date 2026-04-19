ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１５回「姉川大合戦」が１９日に放送された。

織田信長（小栗旬）と対峙した義弟浅井長政（中島歩）との激突は避けられず…。

中盤には、秀長（仲野太賀）が姉とも（宮澤エマ）の息子・万丸と戯れ、ともが織田・浅井の板挟みとなったお市（宮崎あおい）を心配し、「お市様が織田に戻るということは、お子と別れるということでしょ？そんなの無理よ。男には分かんないかもしれんけど」と語った。

木下家の幸せなシーンだったが、万丸は後の関白豊臣秀次。秀長没後に豊臣滅亡の一因となる悲劇に見舞われる。

ともが息子を愛するエピソードが描かれたことに、ネットも反応。「万丸くん、秀次様やんな…」「万丸は後々…」「万丸君は出てくるだけでこころがぎゅってなるんですが」「万丸くんが出てくると、しんどくなるぜ…」「とも姐さん、万丸くんをこれだけ可愛がってるのかぁ…未来がぁぁ」「うう、元気な万丸（秀次）…」「万丸って誰だって調べたら」「不安だけど小一郎さん運命を知らないしな」「後の豊臣秀次だ。うわー」「万丸一杯出すのやめて悲しくなっちゃう」「秀次くんの地獄への道を入念に固めていくのやめてもらえる？」と悲鳴が相次いだ。

次回、ともと万丸に最初の難が訪れることが予告されている。