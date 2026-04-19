HKT48の公式サイトが19日に更新され、坂本りの（23）が卒業公演を終え、グループの活動を終えたことを報告した。

「HKT48 坂本りの 卒業公演のご報告」とし、「坂本りのが本日、最後の公演に出演いたしました」と報告。「また、本日の卒業公演にて発表させていただきましたが、この度、坂本りのはFlat entertainmentへ移籍する運びとなりました」と移籍も伝えた。

また、坂本のコメントも掲載。「皆さんがいてくれたのでどんなことでも頑張れました。私のことを見つけてくれて応援してくださり本当にありがとうございました。とっても幸せな7年半でした。私は新たな道に進みますが、これまでの活動を忘れずに頑張りたいと思います。HKT48ありがとう！またね！坂本りの」と思いをつづった。

「先日発表しておりました通り、本日のスケジュールをもってHKT48の活動を終了させていただきます。これまでHKT48 坂本りのへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございました」と結んだ。

坂本は昨年7月に、11月15日の劇場公演をもってグループを卒業すると発表。しかし、10月にグループの公式サイトが更新され、「現在、劇場公演の再開へ向けて鋭意準備を進めておりますが、公演中止に伴い、ファンの皆さまと坂本りのとの卒業までの時間を充分に確保できていない状況を鑑み」とし、活動終了日と卒業公演を年明け以降に延期することを発表。今年1月に卒業公演および活動終了日が4月19日に決定したことが伝えられていた。