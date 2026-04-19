◆春季高校野球兵庫県大会▽２回戦 東洋大姫路５ｘ―４武庫荘総合＝延長１０回タイブレーク＝（１２日・ウインク）

武庫荘総合はセンバツ出場の東洋大姫路と２回戦で対戦。延長１０回タイブレークに持ち込むも、４―５でサヨナラ負けした。

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２年生の“二刀流”の片山翔貴が、敗れはしたが東洋大姫路を苦しめた。

「４番・投手兼ＤＨ」のいわゆる大谷ルールで先発し、力強い投球で４回を単打４本の無失点に抑えると、打っては８回に両翼１００メートルの球場の右翼席に放り込む同点弾を放つなど、５打数３安打の活躍だ。４回の第２打席は左前安打で出塁し、６番・高橋大稀（３年）の適時打で先制のホームを踏み、５回１死一塁の第３打席では右中間二塁打でチャンスを広げ、５番・川上慶慈（３年）のスクイズで２点目をアシストするなど得点に絡んだ。

高校通算１１号で公式戦初アーチに「手応え？ 完璧でした」と笑顔が広がった。東洋大姫路との対戦に「（相手は）甲子園に出ているので。攻めて攻めて攻めまくるという気持ちで初球からどんどん振って、投手でもインコースを攻めていこうと思いました」と気迫あふれる投球と打撃をみせつけた。

投げては最速１３０キロ。スイングスピードは１４２キロでまだまだ成長中。竹田卓弥監督（３７）は「バッティングは（上級生を含めても）ウチで一番いいい。（どちらかに専念させるのは）打者としての方がいいかなと思うけれど、左（投げ）だしチーム事情で投手としても必要なので」と悩みを語るが、本人は「ピッチャーの方がいいですね」と言う。まだ２年生、投打でどこまで成長するか、楽しみだ。

◇片山 翔貴（かたやま・しょうき）２００９年１１月１２日、神戸市生まれ。１７歳。小学１年からＮ．ＫＯＢＥで野球を始める。北神戸中では三田リトルシニアに所属し、２年秋にタイガースカップ、３年春に全国大会出場。武庫荘総合では１年春からベンチ入り。スイングスピードは１４２キロ。兄・晴貴は大経大２年で野球部に所属。憧れの投手は菊池雄星、打者は森智哉、柳田悠岐。１７９センチ、８８キロ。左投左打。