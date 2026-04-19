殿堂入りの人気レシピ！夜に仕込む「チキンポテトバーグ」がお弁当に◎

夜仕込んでおくだけでOK！「チキンポテトバーグ」

お弁当おかずは、夜仕込んでおくのがオススメ。今回は、翌朝のお弁当作りがぐんとラクになる「チキンポテトバーグ」をご紹介します。薄く引いた油で焼き揚げにするだけなので、片づけもラクです。

まとめたタネをスプーンでフライパンにIN

1. ボウルに鶏ひき肉としょうゆ、酒を入れてよくこねます。





2. 皮をむいてせん切りにしたじゃがいもを加え、さらにハーブソルトと片栗粉を加えて混ぜます。





3. フライパンに1cmほど油を引いて熱し、2をスプーンですくって丸くのせ、つぶして平らにします。両面がおいしそうなキツネ色になったらでき上がり。





実際に作った人も太鼓判のおいしさ

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「おいしくて、何度もリピしています」「子どもがパクパク食べてくれます」「サクサクでボリューム満点」など、レシピの手軽でおいしい点を絶賛するコメントが。





チーズやカレー粉などをお好みで入れてもおいしいという声がたくさん。じゃがいもを加えることで、少量の鶏ひき肉でも食べごたえが出るのも嬉しいところ。タネだけ作っておけば、朝は焼き揚げにするだけなので本当にラク。ぜひ試してみてください。（TEXT：森智子）