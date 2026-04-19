「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）

２戦２勝のノーブルサヴェージがトライアルに挑む。新馬戦は好位から危なげなく抜け出してＶ。前走の水仙賞は２番手から逃げ馬に４角手前で並び掛け、直線でスパッと抜け出した。スタミナとレースセンスの高さを兼備した素質馬。無敗のまま競馬の祭典に乗り込む。

弥生賞ディープ記念は４着に敗れ、皐月賞への出走権を逃したタイダルロック。器用さに欠ける面があるため、直線で窮屈な場面があったのが痛かった。美浦Ｗの１週前追い切りの動きも軽快で、ここへ向けて態勢万全。切符を手にして今度こそＧ１の舞台に立つ。

未勝利、１勝クラスを連勝中のブラックオリンピア。前走のアザレア賞は、雨で重たくなった馬場をものともせず、直線で後続を突き放し２馬身差でＶ。夢舞台につながる２勝目を手にした。父キタサンブラック譲りの持続性の脚力を武器に、本番への出走権奪取を狙う。

ゆりかもめ賞２着から格上挑戦で臨むアローメタル。敗れはしたものの、好位からしっかり脚を伸ばした内容は悪くない。コース経験はアドバンテージ。ダービー出走を名手・ルメールの手綱に託す。