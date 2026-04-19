【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関する情報を公開した。

5月22日よりJR東海の「推し旅」キャンペーンが開催され、今回はハイランダー鉄道学園に所属するノゾミ、ヒカリ、アオバのビジュアルが公開。こちらのイラストを使ったグッズがも販売される。また、名古屋市内で開催されるイベント「初夏ぽっぽー、一緒にぶらぶら 名古屋さんぽ♪」の詳細が公開。ノベルティや多数のグッズが用意されている。

ゲーム内では特別依頼でのアイテムドロップ量増加や、設計図の代わりに使用できる万能設計図が追加。また、一部のゲーム内UIとUXに改変が行なわれる予定。そのほか、ゲーム内イベントのスケジュールや、Yostar OFFICIAL SHOPにて販売されるグッズの情報も公表された。

【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】

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