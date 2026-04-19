芸能事務所「LDH」が19日、公式サイトを更新。同社所属の「LDH SCREAM」の笑大郎（17）が怪我の影響でイベント出演を見送ることを発表した。

「【LDH SCREAM】D.LEAGUE 25-26 SEASON HYPE/VIBE BLOCK、DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY 出演者に関するお知らせ」と題し、「メンバーの笑大郎につきまして、怪我のため、大事を取って下記イベントへの出演を見送ることとなりました」と怪我の影響でイベント出演を見合わせることを発表した。

出演を見送るイベントは今月23日、24日に行われるプロダンスリーグ「D.LEAGUE 25-26 HYPE/VIBE」と同25日に開催予定のダンスイベント「DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY」。D.LEAGUEに関しては、「※Meet&Greetには参加予定でMeet＆Greet(お見送り)は不参加となります」と説明した。

「笑大郎の出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。引き続き、LDH SCREAMへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と結んだ。

笑大郎は「TOKIO」元メンバー・山口達也さんの長男。